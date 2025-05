Inter x Fluminense: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter recebe o Fluminense no Beira-Rio, neste domingo (1º), às 20h30min, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado é o atual 14º colocado com 10 pontos e precisa voltar a encontrar o caminho das vitórias na competição após derrotar o Bahia pela Libertadores. Em contrapartida, o tricolor carioca ocupa a 5ª posição na tabela e chega embalado após vencer o Once Caldas-CHI e confirmar a liderança do seu grupo na Sul-Americana. A transmissão fica a cargo do SporTV e Premiere.