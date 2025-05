Inter enfrenta o Fluminense pelo Brasileirão projetando se afastar do Z-4

Quem estava disposto a criticar o trabalho de Roger Machado precisará pedir aumento, pois sua tarefa se tornou mais complicada. Após o triunfo sobre o Bahia, somado à liderança e a classificação ao mata-mata da Libertadores garantida, o clima de dúvidas sobre o andamento do Inter na temporada se reverteu em motivação para superar o mau momento no Campeonato Brasileiro. O Colorado é o atual 14ª colocado do Brasileirão com onze pontos - dois pontos o separam da zona de rebaixamento. Para reverter o atual cenário, o Alvirrubro precisa dos três pontos sobre o Fluminense, no domingo (1º), às 20h30min, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do torneio.

LEIA TAMBÉM: Inter vira sobre o Bahia e se garante nas oitavas de final.

“Os jogadores estão olhando para o agora. Fazemos um planejamento macro para chegar nos jogos da melhor forma. É o momento de olhar para o Brasileirão e nos recuperarmos no campeonato”, reforçou Roger.

A tendência para o confronto contra o time de Renato Portaluppi é de força máxima por parte dos gaúchos. As lesões, no entanto, impedem que o comandante colorado coloque em campo as suas melhores peças. Os titulares Bernabei, Carbonero e Victor Gabriel estão entregues ao departamento médico e só retornam após o Super Mundial - que se encerra no dia 13 de julho. Rochet e Enner Valencia também só retornam depois da parada, enquanto Ricardo Mathias ainda é dúvida contra os cariocas por conta de um desconforto muscular.

Questionado sobre o número de lesões no elenco, o líder da casamata alvirrubra criticou o calendário brasileiro e enalteceu o papel do grupo na desgastante maratona de jogos nos últimos dois meses. “Vai acontecer lesões musculares. Não é o número de jogos, e sim a densidade. Enquanto não cuidarmos bem dos atletas, os jogos serão de baixa qualidade. A equipe que joga três competições é punida no Brasil. (...) Mas era importante passar por esse momento bem”, disse Roger.

Mesmo com um número significativo de baixas, Roger Machado não deve ter problemas para escalar seus titulares contra o Tricolor carioca. Em relação ao jogo contra o Bahia, a única alteração deve ser Ramon na vaga de Bernabei.

Assim, o time que deve ir a campo em busca da vitória que afastaria a equipe de uma zona desconfortável no Brasileirão tem Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando, Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick; Gustavo Prado, Wesley e Borré.