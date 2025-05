Sul-Americana 2025 tem playoffs definidos e sorteio das oitavas marcado

A fase de grupos da Copa Sul-Americana já foi, agora é mata-mata. Com os grupos definidos, os times já começaram a projetar os playoffs e os duelos das oitavas de final da competição. O regulamento do torneio continental permite que apenas o 1º colocado de cada grupo avance de maneira direta entre os 16 melhores times. Já o 2º colocado, fica submetido à disputa da repescagem contra o 3º colocado da Libertadores para avançar na competição.

Os clubes brasileiros que irão duelar nos playoffs são. Que inclusive já sabem seus adversários. Os confrontos estão marcados para acontecer nas semanas do dia 16 e 23 de julho e a vantagem de definir em casa é dos remanescentes na competição.Mesmo sem a definição dos 16 times,, às 12h, na sede da Conmebol, no Paraguai. O sorteio segue os seguintes critérios: no Pote 1, estarão os 1º colocados da fase de grupos da Sul-Americana. No Pote 2, estarão os vencedores dos playoffs, cujos jogos ainda serão disputados. A vantagem do mando de campo é dado aos líderes dos grupos.Cerro Largo-URU x Central Córdoba-ARGGuaraní-PAR x Universidad de ChileAtlético-MG x Bucaramanga-COLVasco x Independiente del Valle-EQUOnce Caldas-COL x Bulo Bulo-BOLPalestino-CHI x Bolívar-BOLAmérica de Cali-COL x Bahiax Alianza Lima-PERIndependiente-ARGUniversidad de Quito-EQUHuracán-ARGGodoy Cruz-ARGMushuc Runa-EQUFluminenseLanús-ARGCienciano-PER