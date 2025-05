Sorteio da Libertadores para definir as oitavas 2025 tem potes definidos

A tensão para saber quem avançaria para às oitavas de final da Libertadores da América já passou, agora, a ansiedade pelo sorteio dos confrontos predomina. Definição esta que ocorre na próxima segunda-feira (2), às 12h, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Dos 16 times classificados, seis são brasileiros, sendo estes Palmeiras, São Paulo, Inter, Fortaleza, Flamengo e Botafogo.

Inter vira sobre o Bahia e se garante nas oitavas de final.

O Brasil éAlém do país canarinho, Argentina, Peru, Paraguai, Colômbia, Equador e Uruguai tem seus representantes remanescentes.O sorteio funciona da seguinte forma: os 16 times serão divididos em dois potes, nos quais o primeiro pertence aos times classificados em 1º na fase de grupos e o segundo refere-se aos 2º colocados. Com as equipes divididas nos seus respectivos potes, os sorteados de cada protagonizarão os embates das oitavas de final. Sem restrinção para clubes do mesmo país.Além dos confrontos,- marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, ainda sem estádio confirmado - também será definido. As próximas fases da Libertadores estão agendadas nas seguintes datas: oitavas de final: 13 e 20 de agosto; quartas de final: 17 e 24 de setembro; semifinais: 22 e 29 de outubro; final: 29 de novembro.