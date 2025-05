PSG x Inter de Milão: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

A finalíssima da Liga dos Campeões chegou. PSG e Inter de Milão duelam em busca da orelhuda neste sábado (31), às 16h, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. É a primeira vez que as equipes se enfrentam na disputa pelo título mais importante da Europa, mas estar na final não é novidade para ambas. Derrotado em 2020 pelo Bayern de Munique na decisão, o PSG busca colocar a primeira taça do torneio na sua coleção. Já os italianos, disputaram o caneco sete vezes, se saindo vencedor em três oportunidades nas temporadas de 1963/1964, 1964/1965 e 2009/2010. A partida contará com as transmissões do SBT, da TNT e do streaming Max.

A trajetória dos times no mata-mata da competição foi marcada por grandes duelos. Os comandados de Luis Enrique deixaram para trás os ingleses Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Do outro lado, os atletas de Simone Inzaghi despacharam Feyenoord, Bayern de Munique e Barcelona nas fases anteriores. No sábado, os jovens da equipe francesa buscam entrar para a história do PSG com a primeira conquista Em contrapartida, os cascudos italianos querem recolocar a Inter no mais alto posto do cenário internacional.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG - Donnarumma; Hakimi, Marquinho, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Inter de Milão - Sommer; Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Çalhanolu e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Arbitragem - István Kovács (ROM) será auxiliado por Mihai Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM). No VAR, Dennis Johan Higler (HOL).

SERVIÇOS PSG X INTER DE MILÃO

Local: estádio Allianz Arena, em Munique;

Data e hora: sábado (31), às 16h;

Transmissão: SBT, TNT e o streaming Max.