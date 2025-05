Com time misto, Grêmio busca epopeia para alcançar liderança na Sul-Americana

É nas impossibilidades que o Grêmio se abraça para sonhar com uma vaga direta às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O cenário improvável se justifica pelo seguinte motivo: o Tricolor é o atual 2º colocado do Grupo D, com 9 pontos, contra 11 do líder Godoy Cruz-ARG. Somente uma vitória dos gaúchos contra o Sportivo Luqueño, nesta quinta-feira (29), na Arena, às 19h, pela 6ª rodada, somado ao tropeço dos argentinos contra o Atlético Grau-PER, no mesmo horário, evitaria dois jogos de playoffs aos porto-alegrenses e garantiria avanço entre os 16 melhores do torneio.

As opções que dariam ao time do técnico Mano Menezes a liderança do grupo passam pela obrigatoriedade de vitória contra os paraguaios. Junto do triunfo, uma derrota do Godoy Cruz para os peruanos, na Argentina, já basta. Caso o empate ocorra, os comandados de Mano Menezes precisam vencer por mais de dois gols para evitar os playoffs.

Apesar da remota chance de prosseguir direto às oitavas, Mano deve usar o duelo internacional para poupar jogadores. Kannemann, Wagner Leonardo e Villasanti são os mais prováveis de ficar fora por resguardo. Braithwaite, Cristian Olivera e Amuzu também podem aparecer como ausências. Marlon, por já ter jogado a competição pelo Cruzeiro, desfalca a lateral-esquerda contra o Sportivo Luqueño.

Assim, Jemerson e Viery assumem a defesa. Alysson, Aravena e Pavon disputam as duas vagas nas pontas ofensivas. Enquanto Arezo seria o substituto natural de Braithwaite.

No meio-campo, com a opção por poupar Villasanti, abre-se espaço para um novo companheiro de Dodi. Diante da situação, Camilo e o jovem de 18 anos, Zortea, são os cotados para vaga. O provável time titular tem Tiago Volpi; Ronald, Jemerson, Viery e Lucas Esteves; Dodi, Camilo (Zortea) e Cristaldo; Alysson, Pavon (Aravena) e Braithwaite (Arezo).

A escolha de Mano em resguardar alguns atletas na derradeira rodada da Sul-Americana se justifica por um motivo: Campeonato brasileiro. O Tricolor enfrenta Juventude e Corinthians nas rodadas seguintes e deposita seus esforços em buscar bons resultados nesses embates.

Fora dos gramados, foi divulgado pelo clube o balanço financeiro do primeiro trimestre de 2025, no qual o déficit foi reduzido em R$ 8 milhões. Esse valor representa R$ 33 milhões a menos do que o orçado e uma queda de 82,8% em comparação ao mesmo período do ano passado. A receita foi de R$ 138 milhões, superando em R$ 50 milhões o valor previsto.