Mano projeta sequência para Cristaldo em meio às preservações na Sul-Americana

A semana gremista está carregada de incertezas no que diz respeito à definição do time que vai a campo na quinta-feira (29), contra o Sportivo Luqueño, pela 6ª rodada da Copa Sul-Americana. A preservação de atletas como Kannemann e Villasanti parece certa, mas outros como Braithwaite, Cristian Olivera e Wagner Leonardo tem suas presenças questionadas. De encontro com as ausências, Cristaldo receberá mais oportunidades entre os titulares.

Wagner Leonardo jogou todos os jogos desde a chegada de Mano Menezes na casamata, portanto, um descanso contra os paraguaios poderá ser disponibilizado ao defensor. Kike Olivera também pode entrar no pacote. O ponta tem sido substituído no decorrer dos jogos e ficou de fora recentemente por questões físicas. Em relação a Braithwaite, a preservação do principal jogador da equipe na temporada é tida como provável em um jogo visto pelo comandante tricolor como passível de tal resguardo.

“Não tem sentido, em um jogo que tem essa característica, nós arriscarmos coisas que não podemos arriscar. Mas não queremos abrir mão de dar um passinho à frente”, disse Mano.

Apesar de visualizar no confronto oportunidades para poupar, o treinador gremista pode usá-lo como incentivo para outros jogadores. Cristaldo pode ser um desses casos. O camisa 10 ficou de fora da relação contra o CSA pela Copa do Brasil, mas com a lesão de Monsalve, o argentino foi titular contra o Bahia e o responsável pela jogada que originou o pênalti que determinou a vitória.

Buscando dar continuidade na evolução, Mano promoverá a titularidade do jogador nas três partidas restantes até a pausa para o Super Mundial. “Nós demos uma sequência para o Monsalve, e agora vamos dar uma sequência para o Cristaldo”, afirmou.