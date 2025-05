Com time misto e pouca inspiração, Inter empata com Sport na Ilha do Retiro

Em um jogo marcado por muitos erros e pouquíssima criatividade dos dois lados, o Inter empatou em 1 a 1 com o lanterna Sport na Ilha do Retiro neste domingo (25), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado, repleto de reservas, sofreu um gol cedo, mas reagiu no segundo tempo graças a um golaço de Gustavo Prado. Com o resultado, o time fica na 14ª colocação, somando 11 pontos e ainda próximo da zona de rebaixamento da competição.

Às vésperas de um confronto decisivo pela Libertadores, contra o Bahia, na próxima quarta-feira (28), Roger Machado optou por preservar alguns de seus principais jogadores, como Alan Patrick, Fernando e Vitão. Em campo, o time misto sentiu o peso da falta de entrosamento logo nos primeiros minutos. Sorte dos donos da casa, que souberam aproveitar o descompasso.

Já aos 2 minutos, Barletta foi lançado por Sérgio Oliveira e saiu cara a cara com Anthoni, que fez grande defesa e salvou o Inter. Aos 4, o goleiro voltou a aparecer bem: Pablo recebeu próximo à pequena área, insistiu até a linha de fundo e bateu forte — embora o lance tenha sido anulado por impedimento. Mas, aos 6, o herói virou vilão. Em um cruzamento rasteiro simples, Anthoni falhou ao tentar segurar a bola e a deixou nos pés de Barletta. A blitz inicial funcionou: Sport 1, Inter 0.

Para quem tem acompanhado o Colorado, sair atrás no placar já virou rotina. Em cinco dos últimos dez jogos, o Inter levou o primeiro gol antes mesmo dos 10 minutos. Não por acaso, a equipe tem se habituado a correr atrás, empurrando o time para a frente em busca da reação.

E, diante do lanterna do Brasileirão, o que não faltava era espaço para atacar — o problema estava na criação. Faltava ideia, sobrava tentativa. Vieram, então, os chutes de longe e os cruzamentos previsíveis. Gustavo Prado e Ronaldo arriscaram de fora, sem assustar. Ronaldo ainda apareceu de cabeça, mandando rente à trave após escanteio. Aos 32, foi o Sport que voltou a incomodar: Sérgio Oliveira chutou quase sem ângulo e obrigou Anthoni a se esticar todo para mandar a bola a escanteio.

No mais, os visitantes ainda sofreram com a lesão de Ricardo Mathias, que deixou o campo fazendo gestos claros de que o músculo da coxa havia "estourado". Mesmo assim, quase empataram aos 38: Gustavo Prado recebeu na área, girou com estilo e bateu firme, tirando tinta da trave de Caíque França.

Na volta para o segundo tempo, a caça virou o caçador. Logo aos 2 minutos, Prado recebeu de Thiago Maia, puxou da esquerda para o centro e bateu colocado, com precisão milimétrica, quase no ângulo de Caíque França, e deixou tudo igual na Ilha do Retiro. O Sport, que na primeira etapa soube exercer a pressão inicial, desta vez foi vítima.

A partir daí, o jogo pegou fogo e virou um legítimo lá e cá, com chances se alternando de um lado e do outro. O Inter quase virou com Lucca, que ganhou na força da zaga e, na saída de Caíque França, tocou de leve por baixo. A bola foi rolando devagar, rumo ao gol, até que Hereda apareceu no último instante para cortar em cima da linha.

Os donos da casa responderam no minuto seguinte. Aos 12, Lucas Lima cruzou na medida para Igor Cariús, livre na área, cabecear firme e Anthoni, mais uma vez, operou um milagre para evitar o segundo do Rubro-negro. Na sequência, Sérgio Oliveira explorou o espaço nas costas de Bernabei e bateu cruzado, com perigo, perto da meta.

Os erros se acumulavam, e não apenas nas finalizações. Em uma das muitas falhas bobas da partida, Ronaldo se atrapalhou no domínio, adiantou demais a bola e, na tentativa de recuperá-la, acabou pisando no tornozelo de Zé Lucas. Chamado pelo VAR, o árbitro Davi Lacerda revisou o lance e expulsou o volante colorado, aos 40 minutos.

Porém, mesmo com um a mais em campo, o Sport não conseguiu impor a superioridade necessária para conquistar sua primeira vitória na competição. O Inter, satisfeito com o empate, se retraiu, limitando-se a afastar a bola da sua área. De forma melancólica, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Agora momentaneamente na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, os colorados voltam a campo na quarta-feira (28), às 19h, pela Libertadores. O adversário será o Bahia, no Beira-Rio, em jogo que vale a classificação para as oitavas de final do torneio continental.

Sport (1) Caíque França; Lucas Cunha (Romarinho), Antônio Carlos e Chico; Hereda, Sérgio Oliveira (Titi Ortíz), Zé Lucas (Atencio), Lucas Lima e Igor Cariús (Dalbert); Barletta (Du Queiroz) e Pablo. Técnico: Antonio Olivera.

Inter (1) Anthoni; Aguirre, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia (Luis Otávio) e Óscar Romero (Vitinho); Bruno Tabata (Yago Noal), Gustavo Prado (Raykkonen) e Ricardo Mathias (Lucca). Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda.