Priorizando decisão na Libertadores, Inter deve ter time alternativo contra o Sport

O Inter vive três cenários diferentes em três competições. O Colorado avançou com tranquilidade - mesmo desperdiçando três pênaltis - sobre o Maracanã e jogará as oitavas de final da Copa do Brasil. Na Libertadores da América, o cenário é favorável, mas exige atenção: uma vitória ou empate sobre o Bahia na última rodada do Grupo F, que acontece no Beira-Rio na próxima quarta-feira (28), é o suficiente para chegar na próxima fase. E no Campeonato Brasileiro, a fase preocupa. O Alvirrubro é o atual 15º colocado e enfrenta o Sport, no domingo (25), às 16h, na Ilha do Retiro, buscando contornar o mau momento no Nacional.

Pensando no duelo da Libertadores, o técnico Roger Machado deve poupar jogadores vistos como insubstituíveis dentro do elenco atual. Aguirre, Vitão, Bernabei, Fernando, Alan Patrick e Wesley serão ausência no Recife para preservar a condição física, visto a grande quantidade de jogos que disputaram na forte maratona dos últimos meses. Victor Gabriel sofreu uma lesão no tornozelo na partida da Copa do Brasil e fica em Porto Alegre, onde será reavaliado.

“Alguns jogadores se ressentem do cansaço, poupamos nos treinos e fazemos controle da carga no jogo, quando possível. Temos uma semana decisiva, é importante ir com força máxima nas competições, por isso é importante descansar. Um objetivo foi conquistado (avançar na Copa do Brasil). Tem a recuperação do Brasileirão, que é importante. E o jogo da Libertadores, que é decisivo, em casa”, disse Roger Machado.

Por isso, a tendência é de que o treinador escale um time alternativo contra o Sport. Porém, a necessidade de vitória é grande. O Inter é o atual 15ª colocado do Brasileirão com dez pontos - um a menos que o rival Grêmio, o primeiro time da zona de rebaixamento e um resultado negativo pode ser determinante para os gaúchos ingressarem no Z-4. Mas Roger deixou claro: A prioridade é a Libertadores. “No planejamento macro, pensamos nesse jogo (contra o Maracanã) contando com a Libertadores na próxima semana”, admitiu.

A projeção dos titulares que iniciarão o jogo de domingo tem Anthoni; Nathan, Rogel, Juninho e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Bruno Tabata, Gustavo Prado e Ricardo Mathias.