Mesmo com três pênaltis perdidos, Inter vence o Maracanã e avança na Copa do Brasil

O Inter está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (22), o Colorado venceu o Maracanã-CE por 3 a 0 e se classificou sem sustos para a próxima fase da competição. Mesmo com um primeiro tempo abaixo no estádio Orlando Scarpelli, e três pênaltis perdidos, o time de Roger Machado definiu o confronto no segundo tempo e avançou no torneio. Alan Patrick, Wesley e Óscar Romero foram os autores dos gols.

Os primeiros minutos de partida foram de clara superioridade colorada, mas sem apresentar perigo à meta cearense. O time gaúcho rondou a área adversária e, por erros no último passe, não assustou. As chances se restringiram a dois chutes de média e longa distância de Victor Gabriel, aos 14, e Bruno Henrique, aos 15, que concluíram para fora.



Com recentes baixas por lesão, o técnico Roger Machado ganhou mais uma preocupação para os próximos jogos. Aos 24 minutos, Victor Gabriel desabou em campo reclamando de dores. Incômodo que resultou na saída do zagueiro para a entrada de Juninho.



Após a tentativa de pressão inicial, o ímpeto dos visitantes deu espaço para uma rara investida do Maracanã. Foi assim, conseguindo trabalhar a bola, que Bravo, aos 27, recebeu na entrada da área e finalizou para fora. Entretanto, aos 31 minutos, Wilker colocou a mão na bola após escanteio colorado e o pênalti foi assinalado. Na cobrança, Alan Patrick tentou uma cavadinha, mas não conseguiu enganar Rayr que ficou parado e defendeu, assim como no jogo de ida, o penal do camisa 10.



O pênalti desperdiçado gerou um abalo no Colorado. Sem o total controle do jogo no restante da primeira etapa, as chances foram nulas até 49 minutos, quando Ricardo Mathias teve a principal chance ao finalizar com categoria na trave do goleiro cearense, no rebote, Bernabei chutou com força e exigiu boa defesa do arqueiro.



Na volta do intervalo, o pedido de desculpas de Alan Patrick aconteceu da melhor forma. Aos quatro minutos o meia cobrou uma falta com precisão, tirou o zero do placar e encaminhou a classificação às oitavas da Copa do Brasil. Logo em seguida, aos sete, Bernabei tabelou com Wesley e quase ampliou, mas a bola foi para fora.



Mais leve no jogo, tudo fica mais fácil. Foi assim que Wesley, aos 15, foi derrubado na area e mais um pênalti foi assinalado. Na batida, o camisa 21 teve a chance de marcar seu primeiro gol na temporada, mas Rayr apareceu mais uma vez, defendeu o segundo chute do Alvirrubro da marca da cal e evitou o segundo da partida.



Se dois é muito, três é demais. Mais uma vez a árbitra Edina Alves Batista apontou penalidade. Porém, nesta partida, gol de pênalti não aconteceu. Alan Patrick bateu mais uma vez e acertou o travessão. Mas se não vai de pênalti vai de bola rolando. Wesley recebeu do camisa 10 e de cavadinha fez o seu primeiro gol na temporada. Aos 40, Óscar Romero fechou o marcador. O paraguaio recebeu fora da area e finalizou com perefeição, sem chance para Rayr, que ficou parado, defender.



A partir de agora, o Inter volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Colorado viaja até Recife, onde enfrenta o Sport, no domingo (25), às 16h, pela 10ª rodada do Brasileirão. Competição na qual o time gaúcho está na 15ª posição com 10 pontos.



Maracanã-CE (0) - Rayr; Rafael Mandacaru (Hugo Freitas), Edimar, Jairo e Leandro; Rogério, Wilker e Michel Pires; Patuta, Davi Torres e Adaílton Bravo. Técnico: Júnior Cearense.



Inter (3) - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho) e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick (Óscar Romero); Gustavo Prado, Wesley (Bruno Tabata) e Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.



Árbitra - Edina Alves Batista