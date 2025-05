Com nova cor, Umbro e Grêmio lançam uniforme 2 para sequência da temporada

Nesta sexta-feira (23), a Umbro Brasil e o Grêmio apresentam o novo uniforme 2 do Imortal para a sequência da temporada 2025. Inspirada nos anos 90 e 2000, a camisa surge com uma nova cor após sete temporadas - o clássico branco do uniforme 2 dá espaço para o azul celeste.



"A camisa do Grêmio sempre carrega tradição e história. Para o segundo uniforme trouxemos a tonalidade celeste pois é algo muito significativo no imaginário do torcedor, muito conectado ao passado de glórias do clube. Temos certeza que a torcida se sentirá representada nas novas camisas", disse Leandro Figueiredo, executivo de marketing do Grêmio.



O uniforme conta com grafismos ao longo da parte frontal, destaque que traz modernidade à camisa. A gola é polo, com fechamento diferenciado, e nela, assim como nas mangas, aparecem listras com as três cores do clube. Já na parte traseira da gola a grafia 'IMORTAL' dá ainda mais personalidade ao modelo.

"Ouvimos a torcida, que estava querendo um uniforme 2 marcante, e colocamos o Imortal novamente com o azul celeste. Essa camisa remete a história do clube, de grandes conquistas, e temos certeza que ela agradará a imensa torcida do Grêmio", diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

O modelo estará disponível nas lojas físicas do Grêmio, no site da GrêmioMania e no e-commerce da Umbro a partir deste sábado (24).

Como acontece há alguns anos, será disponibilizada também a versão Torcedor para as camisas do Grêmio, que chega ao mercado em um preço inferior à versão das camisas de Jogador, e também com detalhes diferentes como tecido, detalhes da manga, da barra da camisa e da parte interior das golas, nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil.