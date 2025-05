Grêmio recebe o Bahia mobilizado pela necessidade de deixar o Z-4

O cenário de recuperação é urgente para o Grêmio, que está em crise mas pode apostar em um fator anímico para voltar ao caminho das vitórias. Após a eliminação na Copa do Brasil, o Tricolor não mostrou evolução no campo, mas se colocou em um momento decisivo para o restante da temporada, já que precisa reagir no Campeonato Brasileiro e deixar a zona de rebaixamento antes da parada para o Super Mundial — restam três partidas e os gaúchos estão na 17ª posição, com nove pontos. Neste domingo (25), o desafio é contra o Bahia, às 11h, na Arena, pela 10ª rodada.

Contra o CSA, se faltou repertório técnico e tático, sobrou entrega e indignação pelo gol anulado pelo árbitro Matheus Candançan, afastado pela CBF nesta quinta-feira por conta da decisão que custou, ao menos, uma disputa de pênaltis para os gremistas. Na mesma data, o presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico, Felipão, foram à sede da entidade, no Rio de Janeiro, para uma reunião com a Comissão de Arbitragem. Na pauta, os subsequentes erros de arbitragens que vem prejudicando a equipe nas competições nacionais.

Segundo o clube, “foram feitas sugestões para qualificar a arbitragem nacional, com implementação de novas tecnologias, mais modernas, em apoio ao VAR, bem como a necessidade de padronização dos critérios utilizados pelos árbitros, o que poderia acontecer por meio da criação de uma escola nacional de arbitragem”.

Dentro de campo, o grupo segue os treinos no CT Luiz Carvalho até sábado, quando o técnico Mano Menezes define a equipe. Ele tem algumas dúvidas a resolver. A principal delas no meio-campo, já que Monsalve sofreu uma lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda e está fora. Seu substituto natural seria Cristaldo, mas o camisa 10 sobrou da lista de relacionados contra o time alagoano e perdeu espaço. O argentino deve concentrar, mas pode ficar no banco. Vale ressaltar que Cristaldo jogou seis partidas no Brasileirão e, se entrar em campo mais uma vez, não poderia ser transferido para outro clube do País. Nathan Pescador e Arezo são opções.

Na defesa, Jemerson está suspenso e Gustavo Martins retorna de lesão. Resta a dúvida se o jovem já assume o lado direito da zaga ou se Mano repete a dupla canhota com Kannemann e Wagner Leonardo. A provável escalação gremista, portanto, tem Tiago Volpi; Ronald (João Pedro), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Cristian Olivera, Cristaldo (Nathan) e Amuzu; Braithwaite.