Sport x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após vencer o Maracanã por 3 a 0 e avançar na Copa do Brasil, o Inter retornou os holofotes para o Campeonato Brasileiro. O Colorado viaja a Recife, onde enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, no domingo (25), às 16h, pela 10ª rodada do Brasileirão. Mesmo sendo o 15º colocado do campeonato e beirando a zona de rebaixamento, a tendência é de que o técnico Roger Machado preserve as principais peças do elenco. O duelo será transmitido na TV aberta pela RBS TV e, no Premiere para assinantes.

O comandante alvirrubro adiantou na coletiva pós-jogo contra os cearenses que a preservação acontecerá no Brasileirão. Victor Gabriel precisou ser substituído alegando dores no tornozelo e será reavaliado, com isso, é ausência confirmada. Aguirre, Vitão, Bernabei, Fernando, Alan Patrick e Wesley - que tem atuado em quase todos os jogos da maratona de jogos - devem ficar de fora da partida contra o Sport por preservação física.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Sport - Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico; Hereda, Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima e Igor Cariús; Barletta e Pablo. Técnico: Antonio Olivera.

Inter - Anthoni; Nathan, Rogel, Juninho e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Bruno Tabata, Gustavo Prado e Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.



Arbitragem - Davi de Oliveira Lacerda (ES) será auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES). No VAR, Ilbert Estevam da Silva (SP).



SERVIÇOS SPORT X INTER

Local: Ilha do retiro;

Data e hora: domingo (25), às 16h;

Transmissão: RBS TV e Premiere;