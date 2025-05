Grêmio x Bahia: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Para reverter a crise e voltar a vencer, o Grêmio recebe o Bahia neste domingo (25), às 11h, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena. A equipe aposta no fator local para sair da zona de rebaixamento, a qual ocupa através da 17ª colocação, com nove pontos. A expectativa é de força máxima, com dúvidas quanto ao substituto de Monsalve. A transmissão fica por conta do Premiere.

Quanto ao dono da posição deixada pelo colombiano, há a dúvida entre Cristaldo e Nathan Pescador. O argentino, ao natural, seria titular. Mas ele vive um momento conturbado no clube e sequer foi relacionado para enfrentar o CSA, na terça. A dúvida permanece até a escalação ser divulgada. Já a preparação se encerra no sábado, no CT Luiz Carvalho.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Volpi; Ronald (João Pedro), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Cristian Olivera, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Bahia - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Acevedo; Cauly, Erick Pulga e Lucho Rodriguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Correa e Thiago Henrique Farinha (trio carioca). No VAR, estará Marco Aurelio Ferreira (MG).

Serviço Grêmio x Bahia

Local: Arena do Grêmio;

Data e hora: domingo (25), às 11h;

Transmissão: Premiere;