Bia Haddad vai à semifinal em Strasbourg e quebra jejum de oito meses

Em um jogo extremamente equilibrado e de longos games, Beatriz Haddad Maia garantiu seu lugar nas semifinais do WTA 500 de Strasbourg. O resultado marca o fim de um longo jejum. A última vez que ela chegou a essa fase de um torneio foi há oito meses, em Seul. Nesta quinta-feira, a paulistana deixou pelo caminho a americana Emma Navarro, 9ª colocada no ranking, ao bater a rival por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/2 em 3 horas de jogo.

O resultado dá moral para a tenista número 1 do Brasil, que tem como grande objetivo, a disputa do torneio de Roland Garros, que terá início no próximo dia 25. A sua adversária de estreia já está definida: é a americana Hailey Baptiste, 70ª na lista da WTA.

A vencedora do duelo desta quinta-feira já conhece o seu adversário nas semifinais de Strasbourg. Elena Rybakina, 12ª do ranking da WTA, venceu a polonesa Magda Linete (33ª) por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3 em 1h40. Este será o quarto confronto entre elas. No retrospecto particular, Bia leva vantagem de 2 a 1 contra a tenista casaque.

O primeiro set começou movimentado com as duas tenistas forçando bastante o saque no fundo de quadra. O confronto contou com três quebras seguidas sendo duas a favor da atleta americana. Bia até teve a chance de novamente dar o troco na rival com três setpoints, mas falhou nos momentos de definição e acabou superada por 6/3 em 57 minutos de disputa. Na volta, a paulistana logo confirmou o seu serviço. Com boa variação de golpes, ela travou um bom duelo com a sua adversária, que seguiu eficiente em seu jogo de fundo.

O final do segundo set foi dramático. Navarro usou a sua experiência para desconcentrar a brasileira e obter a quebra estabelecendo 6 a 5. Sob pressão, Bia, no entanto, mostrou frieza, tirou a chance de a americana fechar o duelo e empatou o confronto em 6 a 6.

No tiebreak, Bia abriu frente de 5 a 1. Quando tudo parecia encaminhado, Navarro diminuiu a diferença para 2 pontos. A tenista nacional voltou a dominar a disputa e, com mais uma dupla falta da americana, venceu o segundo set e empatou o jogo em 1h16.

No set decisivo, a brasileira começou com um ritmo forte, Navarro esboçou uma reação, mas a tenista número um do Brasil obteve uma frente de 5 a 2. Sacando para definir a partida, Bia fechou em 6/2 e selou a vitória de virada.