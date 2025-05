Tottenham sai da fila após 17 anos ao vencer United na final da Liga Europa

Contratado por 47,5 milhões de euros (R$ 303 milhões) e com a missão de substituir o ídolo Harry Kane, o jovem Brennan Johnson fez valer nesta quarta-feira (21) a expectativa nele depositada pelo Tottenham. Coube ao atacante de 23 anos, que chegou ao clube em 2024 após passagem pelo Nottingham Forest, marcar ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, o gol que tirou o time londrino de uma fila de quase duas décadas.

O Tottenham venceu o Manchester United por 1 a 0, no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha, e conquistou a Liga Europa pela terceira vez em sua história. Encerrou, assim, um jejum de títulos de 17 anos. A equipe londrina não levantava uma taça desde a conquista da Copa da Liga Inglesa da temporada 2007/08.

Depois disso, o time acumulou uma série de vices, com três derrotas em finais da Copa da Liga Inglesa (2008/09, 2014/15 e 2020/21), um segundo lugar no Campeonato Inglês (2016/17) e um dolorido revés na final da Champions League (2018/19) -na decisão do maior torneio europeu, caiu diante do Liverpool.

A conquista da Liga Europa dará ao Tottenham a chance de voltar à Champions League, salvando uma temporada terrível para a equipe no Campeonato Inglês. Com 38 pontos em 37 rodadas, o time figura na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento.

Só não corre mais risco de queda porque os rebaixados estão definidos há muito tempo. Leicester, com 25 pontos, Ipswich, com 22, e Southampton, com 12, vão disputar a segunda divisão na temporada 2025/26. Derrotado na decisão, o Manchester United também buscava salvar sua temporada na Liga Europa. Com 39 pontos na liga nacional, figura logo acima do Tottenham e vai ficar fora de todas as competições continentais na próxima jornada.