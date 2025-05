Mercado volta a trabalhar com bola e se aproxima de retorno ao Inter

A terça-feira (20) no CT Parque Gigante foi de uma grande notícia para o Inter e o técnico Roger Machado. O argentino Gabriel Mercado treinou com bola na segunda atividade da semana e está mais próximo de um retorno aos gramados. Ele se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em setembro do ano passado, e teve seu contrato renovado por lei até o final de 2025. Seu vínculo se expirava em dezembro e um atleta lesionado precisa ser respaldado pelo clube nestes casos.

Aos 37 anos, o zagueiro era titular absoluto da equipe antes de sua contusão. Hoje, no entanto, o cenário pode ser diferente em seu retorno. Ele era dono da posição pelo lado esquerdo. Agora, encontra a concorrência de Victor Gabriel e Juninho. Por outro lado, Vitão pode estar de saída na janela de meio do ano. Com Rogel sem perspectiva de permanência e Kaique Rocha sem espaço, Mercado pode ganhar força pelo lado direito.