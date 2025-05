Grêmio x CSA: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O planejamento do Grêmio para o decorrer da temporada tem um grande grau de dependência na partida desta terça-feira (20). O Tricolor enfrenta o CSA, na Arena, às 21h30min, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, com a obrigatoriedade de vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final. Na ida, no estádio Rei Pelé, o time do técnico Mano Menezes foi derrotado por 3 a 2. O Amazon Prime anuncia a transmissão.

Precisando do resultado, o comandante gremista deve escalar uma equipe com uma postura mais ofensiva em relação aos últimos jogos. Diante da sua torcida, o Grêmio vai em busca de dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Um gol de diferença leva a decisão para as penalidades e o empate elimina os gremistas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Villasanti, Dodi e Monsalve; Cristian Olivera, Aravena (Amuzu) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

CSA - Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Silas, Camacho e Gabriel Vieira; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães.

Técnico - Matheus Delgado Candançan (SP) será acompanhado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP). No VAR, Daiane Muniz (SP).

SERVIÇOS GRÊMIO X CSA

Local: Arena;

Data e hora: terça-feira (20), às 21h30min;

Transmissão: Amazon Prime;