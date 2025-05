Corinthians demite chefe do departamento médico após polêmica com Dorival

A Dra. Ana Carolina Ramos e Côrte, chefe do departamento médico do Corinthians, foi demitida na tarde desta segunda-feira (19). Na noite deste domingo, o técnico Dorival Júnior levantou uma polêmica, afirmando que a lesão de Matheuzinho foi uma "surpresa". O técnico comentou, na coletiva após a vitória sobre o Santos por 1 a 0, que o lateral direito foi cortado do jogo por lesão muscular depois de não treinar durante a semana.

"Tivemos um problema sério com o Matheuzinho. Vou procurar saber o que aconteceu realmente. Não pode. Ele viajou para o jogo do meio de semana, mas, de lá para cá, não treinou. Nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta e sábado, e não estar em condição para hoje", disse o técnico do Corinthians.

Horas após a fala do treinador, o clube comunicou o desligamento da doutora. A profissional estava no cargo desde de fevereiro do ano passado. "Nesta segunda-feira , a Dra. Ana Carolina Ramos e Côrte deixou de fazer parte do quadro de colaboradores do Sport Club Corinthians Paulista. O clube agradece à médica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência profissional." Corinthians, em nota oficial

Nos bastidores, a reportagem apurou que a justificativa usada pelo Timão para demitir a médica foi de "reformulação do DM". Até o momento, não há substituto na área anunciado pela equipe.