Grêmio encara tabu de 11 jogos no Morumbis precisando superar mau momento

Que o Grêmio vive um momento conturbado não é mistério para ninguém. Desde o retorno do técnico Mano Menezes a Porto Alegre, são sete jogos, uma vitória, cinco empates e uma derrota, porém, o baixo número de derrotas não demonstra um time estável, pelo contrário. Dos resultados que não foram o êxito de 1 a 0 sobre o Santos, em todos os outros, o time se encontrava na frente do marcador, cedeu gols e não conseguiu reagir. Precisando urgentemente pontuar, os gaúchos enfrentam o São Paulo, no sábado (17), no Morumbis, às 21h, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, o Tricolor tem, além do mau momento, algumas questões que jogam contra. São onze jogos sem vencer os paulistas no Morumbis. Desses onze embates desde 2013, foram cinco derrotas e seis empates para conta, somando um aproveitamento de 18%. Piorando o cenário de projeção, o Grêmio ainda não venceu fora de casa nesta edição do Brasileirão.

O equipe se encontra atualmente na 15ª colocação, dois pontos atrás do Vasco - primeiro time na zona de rebaixamento. Precisando contornar o cenário, Mano Menezes deve preparar uma equipe diferente da que ele já escalou desde que chegou, visto as ausências que o time possui. A principal delas é a escalação forçada de João Lucas na lateral-direita.

Os preferidos por Mano na posição se tratam de Igor Serrote e João Pedro. O jovem de 20 anos passou por cirurgia no punho esquerdo e deve ser ausência por seis semanas. Enquanto o camisa 18, ele foi substituído contra o Godoy Cruz alegando dores na canela. Após avaliação, não foi constatada lesão, mas para evitar um problema maior, deve ficar de fora do duelo na capital paulista. Deixando livre a posição para João Lucas.

O lateral tem 12 jogos na temporada. Com ele em campo, o time soma seis empates, quatro vitórias e uma derrota. Em relação aos números próprios, são quatro cartões tomados, sendo um vermelho e dois amarelos, e dois gols feitos - um a favor e outro contra. O que chama a atenção é a não utilização do jogador com o atual comandante gremista.

João Lucas tem somente uma partida pelo Brasileirão, quando entrou no intervalo da vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-MG na 1ª rodada, ainda com Gustavo Quinteros na casamata. Desde então, ele não recebeu mais oportunidades com Quinteros. Com Mano, só disputou o último embate pela Sul-Americana após a lesão dos dois preferidos pelo técnico.

Porém, a primeira vez que ele iniciará um jogo no Campeonato Nacional ocorrerá neste sábado, contra o São Paulo. Os prováveis jogadores que iniciarão a partida são Tiago Volpi; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Ronald e Edenilson (Cristaldo); Monsalve (Amuzu), Cristian Olivera e Braithwaite.