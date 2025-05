Grêmio encara o São Paulo precisando superar instabilidade

A impressão que fica assistindo aos jogos do Grêmio é de que o final sempre será o mesmo: o Tricolor abrirá o placar e, inevitavelmente, cederá o empate. Foi assim em cinco dos sete primeiros jogos do técnico Mano Menezes à frente do clube. Entretanto, é preciso que o comandante estanque esta sangria para progredir no que diz respeito aos resultados. Esta nova tentativa acontece contra o São Paulo, no Morumbis, neste sábado (17), às 21h, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes se encontram em um momento semelhante no Brasileirão. Os gaúchos estão na 15ª posição com nove pontos, um degrau acima dos paulistas que ocupam a 16ª colocação - com os mesmos nove pontos. Porém, abaixo pelo número de vitórias, sendo duas para os porto-alegrenses e apenas uma ao time do técnico Luis Zubeldía.

Mesmo à frente do adversário, o cenário não é positivo para o Grêmio. Mano Menezes admitiu na última entrevista coletiva, após o empate com o Godoy Cruz, que o pouco tempo para treinar tem prejudicado a evolução da equipe. "Realmente não temos condição de treinar. Falta o exercício de repetição. É muito tenso ir para o jogo sem saber o que seu time pode produzir", ponderou.

Mesmo com o pouco tempo para exercitar os comandos, entretanto, a resposta tem que ser imediata. Como o próprio treinador disse, "não existe um botão e um trabalho que, do dia para a noite, vai dar confiança para a equipe que não seja resultado."

Com este pensamento em mente, nesta sexta-feira a equipe realiza a última atividade em solo gaúcho antes de viajar para São Paulo. A tendência é de que o time receba reforços vindo do departamento médico e que atletas retomem seus postos - Villasanti, Pavón, Edenilson e Cristaldo têm suas voltas aguardadas pela comissão técnica e realizaram atividades com os demais atletas ao longo da semana.

As dúvidas, também, giram em torno da lateral-direita. Igor Serrote e João Pedro foram substituídos contra o Godoy Cruz por conta de uma fratura no punho esquerdo e dores na canela, respectivamente. O jovem de 20 anos passou por cirurgia e deve ser ausência por seis semanas. Enquanto o autor do gol no duelo, não teve lesão constatada, mas é dúvida para enfrentar o Tricolor paulista, abrindo vaga para uma possível escalação de João Lucas.

Com as questões postas, o Grêmio deve ir para o confronto no Morumbi com Tiago Volpi; João Lucas; Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Ronald (Camilo) e Monsalve (Cristaldo); Cristian Olivera, Amuzu (Edenilson) e Braithwaite.

Os donos da casa tem como provavél escalação Rafael; Ferraresi (Cédric Soares), Alan Franco, Ruan e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Ferreira.