Inter x MIrassol: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após a grande vitória sobre o Nacional, pela Libertadores, o Inter volta a campo neste domingo (19), às 20h30min, para enfrentar o Mirassol no Beira-Rio, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a necessidade de subir na tabela — é o 13º colocado com nove pontos —, o técnico Roger Machado pode até repetir a escalação que bateu os uruguaios, diante da boa atuação e do compromisso mais leve na próxima quinta, contra o Maracanã, pela Copa do Brasil. A transmissão fica por conta do SporTV e do Premiere.

A reapresentação do grupo, de olho no confronto, ocorreu nesta sexta-feira à tarde, no CT Parque Gigante. No gramado, estiveram aqueles que ficaram no banco de reservas ou sequer foram relacionados para o jogo em Montevidéu. Os titulares foram preservados em um trabalho regenerativo e se juntam aos companheiros neste sábado, no último treino antes de encarar os paulistas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia; Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

Mirassol - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura e Danielzinho; Gabriel, Edson Carioca e Fabrício Daniel; Iury Castilho. Técnico: Rafael Guanaes.

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Alessandro Rocha Matos e Eduardo Gonçalves Cruz. No VAR, estará Rodrigo D'Alonso Ferreira.

Serviço Inter x Mirassol

Local: Beira-Rio;

Data e hora: domingo (18), às 20h30min;

Transmissão: SporTV e Premiere;