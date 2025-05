São Paulo x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

A zona de rebaixamento atormenta as equipes de Grêmio e São Paulo - os dois primeiros times fora do Z-4. Precisando se distanciar da zona indesejada, ambos se enfrentam neste sábado (17), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Morumbis, às 21h. O Tricolor chega para o duelo com uma carga carregada de tensão: apenas uma vitória nos últimos dez jogos disputados. Na tabela, ocupa a 15ª posição da competição. A partida será transmitida nos canais SporTV e Premiere.