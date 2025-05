Inter recebe o Mirassol com a confiança retomada pela vitória na Libertadores

Com a confiança em dia pela vitória sobre o Nacional, no Uruguai, o Inter está com outra cara em relação aos últimos jogos. Isso porque, agora, a confiança do time de Roger Machado parece estar de volta, e será posta a prova neste domingo (18), às 20h30min, contra o Mirassol, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que a torcida comemora, também, é o reencontro com o time, que estava há quatro jogos atuando como visitante. No recorte, as três derrotas, para Corinthians, Atlético Nacional e Botafogo, pesaram, mas o triunfo em Montevidéu é o mais recente e, no momento, fala mais alto.

Existe, portanto, a expectativa de força máxima para ganhar fôlego na competição. Até porque a situação não é das melhores. Na tabela, os gaúchos ocupam o 13ª lugar com nove pontos, dois a mais que o Vasco, que abre o Z-4 empatado com o Juventude, 18º colocado. Mesmo assim, os desfalques ainda atrapalham os planos de Roger, que deve manter o esquema com três volantes. Segundo ele, no entanto, trata-se de uma formação com um volante (Fernando) e dois meias de circulação (Bruno Henrique e Thiago Maia).

A reapresentação ocorreu nesta sexta, no CT Parque Gigante. Enquanto os titulares permaneceram na academia, os reservas foram ao campo para iniciar a preparação de olho nos paulistas. Ainda assim, existe a possibilidade de repetição da equipe que venceu pela Libertadores, com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia; Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. As modificações, caso ocorram, devem ocorrer para preservar alguns nomes. A tendência, no entanto, é que isso ocorra na quinta, contra o Maracanã, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Na ida, o Inter venceu por 1 a 0.

O último treino ocorre neste sábado, com todos no gramado. No departamento médico, os retornos ainda devem demorar um pouco. Carbonero e Borré, em fase final de recuperação, devem seguir fora. Espera-se que eles estejam aptos e com alguns minutos já adquiridos para encarar o Bahia, no dia 28, pela última rodada do Grupo F da Libertadores. Vitinho, por outro lado, deve ser relacionado. Ele retorna de uma fratura na mão.