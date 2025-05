Inter vence o Nacional e ganha fôlego para classificar na Libertadores

Em uma noite de redenção com a entrega que pede a Libertadores da América, o Inter foi a Montevidéu para vencer o Nacional pelo placar de 2 a 0 nesta quinta-feira (15). Foi um duelo tenso pela 5ª rodada do Grupo F, com Roger Machado contestado no pré-jogo, mas à frente de uma equipe que soube se portar diante do lotado estádio Grand Parque Central. Ricardo Mathias e Aguirre marcaram os gols do triunfo.

Agora, o Colorado vai a oito pontos e ultrapassa o Bahia, adversário da última rodada no Beira-Rio, que tem sete. Na vice-liderança, os gaúchos estão a um ponto do Atlético Nacional, da Colômbia, que visita os uruguaios, já eliminados, na decisão da chave.

Na escalação, Roger manteve os três volantes e deu chance a Ricardo Mathias no ataque. O que mudou foi a postura, mais imponente dessa vez. Dentro de campo, muito equilíbrio e a primeira chance aos onze minutos. Wesley e Ricardo Mathias puxaram o contra-ataque e Alan Patrick completou com boa finalização, mas parou no goleiro Mejía.

A sequência foi aquém do esperado, com menos intensidade. No entanto, aos 37, quando o zagueiro e capitão dos donos da casa, Coates, sentiu a virilha e foi substituído pelo jovem Calione, de 18 anos, abriu-se a porteira. Logo depois, Thiago Maia abriu o placar em um cabeceio de almanaque, mas estava impedido. Mesmo assim, o gol veio antes do intervalo, aos 45. Aguirre foi ao fundo e cruzou rasteiro. Mathias, atento, se antecipou ao zagueiro na primeira trave e fuzilou de primeira, sem chances para Mejía.

Na volta dos vestiários, logo de cara, duas chances para Mathias tentar o segundo: uma no goleiro, e outra para fora. E aos oito, quase a lei do ex em um foguete de Nico Lopez no travessão — a primeira chegada dos mandantes. E o cenário no segundo tempo ficou claro. Pressão uruguaia e aposta colorada no contra-ataque.

Aos 24, outra chance de Nico, de frente para Anthoni, por cima do travessão. Bernabei respondeu aos 30, mas parou em Mejía. Assim como Gustavo Prado, um minuto depois. E aí o Nacional se lançou ao ataque e por lá ficou, com cruzamentos à área rebatidos pela defesa.

Com mais uma escapada, os gaúchos perderam a chance de matar o jogo com Gustavo Prado. Ele saiu cara a cara com o goleiro, mas errou o alvo. Já nos acréscimos, Otero bateu falta com maestria, no travessão, para tirar o fôlego de Anthoni. No último lance, ainda deu tempo do segundo tento alvirrubro em uma resposta ao escanteio em que Aguirre saiu sozinho e driblou o goleiro no meio-campo. E aí foi só correr para o abraço com o apito final, aos 51. O próximo compromisso é domingo, às 20h, contra o Mirassol, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

Nacional (0) Mejía; Morales, Coates (Calione), Millán e Gabriel Báez; Oliva, Boggio (Otero) e Pereyra (Recoba); Villalba, Romero (Petit) e Nico López. Técnico: Pablo Peirano.

Inter (2) Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho) e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Henrique (Gustavo Prado) e Alan Patrick; Wesley (Lucca) e Ricardo Mathias (Bruno Tabata). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Piero Maza (CHI).