Veja como ficaram os grupos da Libertadores para a última rodada

A fase de grupos da Libertadores está chegando ao fim e a situação de cada chave é única. Enquanto algumas equipes vão a campo na 6ª e última rodada apenas para cumprir tabela, por bem ou por mal, outras ainda jogam a vida de olho em uma vaga nas oitavas de final. Ou até no 3º lugar, para disputar os playoffs da Sul-Americana.

Com cinco jogos disputados, nove das 32 equipes estão eliminadas do torneio. Algumas ainda sonham em escapar da lanterna, enquanto outras estão praticamente de férias do calendário internacional em 2025. O que anima é o desempenho dos brasileiros. Os sete clubes estão vivos e com boas chances de classificação — São Paulo e Palmeiras, inclusive, já estão nas oitavas, junto de River Plate, Libertad, Racing, Vélez Sarsfield e Peñarol.

A situação mais delicada é no Grupo F. Justamente o do Inter, que recebe o Bahia no Beira-Rio e, de lá, apenas um sairá vivo. O Colorado joga pelo empate e, se bater o time de Salvador, ainda pode terminar com a liderança do grupo, caso o Atlético Nacional, da Colômbia, não vença o Nacional, no Uruguai. Por outro lado, uma derrota para o Tricolor de Aço elimina os comandados de Roger Machado.

No mais, Flamengo, Botafogo e Fortaleza precisam pontuar para seguirem na Libertadores. Os cariocas jogam em casa e são favoritos contra Deportivo Tachira e Universidad de Chile, respectivamente, enquanto o Leão do Pici tem a maior pedreira, contra o Racing, na Argentina.

Confira a situação dos grupos da Libertadores

Grupo A P

1 Universidad de Chile 10

2 Estudiantes 9 (SG: 4)

3 Botafogo 9 (SG: 2)

4 Carabobo 1



Grupo B

1 River Plate 11

2 Universitário 7

3 Indep. del Valle 5

4 Barcelona 4

Grupo C

1 Central Córdoba 11

2 Flamengo 8 (2)

3 LDU Quito 8 (1)

4 Deportivo Táchira 0

Grupo D

1 São Paulo 11

2 Libertad 8

3 Talleres 4 (-2)

4 Alianza Lima 4 (-4)

Grupo E

1 Racing Club 10

2 Fortaleza 8

3 Bucaramanga 6

4 Colo-Colo 2



Grupo F

1 Atlético Nacional 9

2 Inter 8

3 Bahia 7

4 Nacional 4

Grupo G

1 Palmeiras 15

2 Cerro Porteño 7

3 Sporting Cristal 4

4 Bolívar 3

Grupo H

1 Vélez Sarsfield 10 (7)

2 Peñarol 10 (5)

3 Bulo Bulo 6

4 Olimpia 2