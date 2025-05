NFL anuncia datas de vendas de ingressos para Chargers x Chiefs na Neo Química Arena

A NFL anunciou nesta quinta-feira (15) as datas de vendas de ingressos para a partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. O jogo ocorrerá no dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo. A partida marca o retorno da NFL ao Brasil. O primeiro duelo da liga no País foi realizado em setembro de 2024, quando o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29, também na Neo Química Arena.