Roger mantém três volantes para decisão do Inter contra o Nacional

O técnico Roger Machado optou por manter o esquema com três volantes para o jogo das 19h desta quinta-feira (15). O Inter visita o Nacional pela 5ª rodada do Grupo F da Libertadores e o comandante escalou Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique juntos novamente. A decisão surpreende. Desde que adotou a formação, o Colorado perdeu os três últimos jogos, para Corinthians, Atlético Nacional e Botafogo. Foram onze gols sofridos e apenas três marcados. A decisão se justifica pela ausência dos atacantes Vitinho, Carbonero, Borré e Valencia, todos lesionados.

O Alvirrubro está escalado com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias. O jovem centroavante é a novidade. Ele toma o posto de Lucca e será o escape junto de Wesley para o contra-ataque. Resta a dúvida se Roger irá entrar com os três meio-campistas defensivo alinhados ou optará por Fernando em uma linha de cinco defensores.

Para seguir dependendo apenas de si na última rodada do torneio, contra o Bahia, no Beira-Rio, o Inter precisa ao menos de um empate no Uruguai. A vitória, no entanto, já o catapultaria da 3ª colocação para a vice-liderança da chave, com oito pontos. Quem ocupa o posto é o Tricolor de Aço, com sete, após a derrota para o Atlético Nacional.