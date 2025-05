Nacional-URU x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando voltar a vencer depois de três derrotas consecutivas, o Inter viaja até Montevidéu para enfrentar o Nacional. O confronto válido pela 5ª rodada do Grupo F da Libertadores da América ocorrerá no estádio Parque Nacional, nesta quinta-feira (15), às 19h. No atual momento, o Colorado é 3º colocado na chave com cinco pontos, e precisa vencer os uruguaios, fora de casa, se quiserem melhorar o cenário do clube na competição e depender apenas de si para se classificar para as oitavas de final. A transmissão da partida fica a cargo da ESPN e da plataforma de streaming Disney+.

Pela competição, o cenário das equipes se invertem. O time do técnico Roger Machado se consolidou como favorito à primeira colocação após as boas atuações nas primeiras rodadas no empate com o Bahia e na vitória sobre o Atlético Nacional, na 1ª e 2ª rodada respectivamente. Mas o declínio técnico da equipe somados ao empate com o Nacional em 3 a 3 no Beira-Rio e a derrota por 3 a 1 para o Atlético Nacional na última rodada, colocaram em risco a classificação para a próxima fase. Por isso, um resultado positivo ao Alvirrubro é fundamental para as ambições da equipe.

Em contrapartida, o Nacional vem realizando uma competição de superação. Com apenas um empate nas três primeiras rodadas, o triunfo sobre o Bahia por 3 a 1 em Salvador, reergueu as esperanças de sonhar com a progressão às próximas fases do torneio. Atualmente, os uruguaios estão em último do grupo com 4 pontos, mas uma vitória na partida desta quinta-feira, os colocariam na zona de classificação.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Nacional-URU - Mejía; Morales, Calione, Coates, Millán e Gabriel Báez; Oliva, Boggio, Villalba e Recoba; Nico López. Técnico: Pablo Peirano.

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique (Bruno Tabata) e Alan Patrick; Wesley e Lucca (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

Arbitragem - Piero Maza (CHI) será auxiliado por Cláudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI). No VAR, Carlos Orbe (EQU).

SERVIÇOS NACIONAL-URU X INTER

Local: estádio Parque Nacional;

Data e hora: quinta-feira (15), às 19h;

Transmissão: ESPN e Disney+;