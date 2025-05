Dudu celebra 'sonho realizado' em apresentação no Atlético-MG: 'Amigos me veem a cara do Galo'

Dudu parece ter esquecido rapidamente a passagem frustrada pelo Cruzeiro, onde foi revelado e para onde voltou no começo do ano. Nesta terça-feira, ao lado da mulher e da filha, o atacante foi apresentado oficialmente no arquirrival Atlético-MG, no qual herdou a camisa 92 das mãos do diretor de futebol Victor Bagy, e foi só juras de amor com a nova equipe da carreira.

"Nunca tinha passado (pela cabeça, jogar no clube), mas muitos amigos falam que eu tenho a cara do Galo pelo estilo de jogo aguerrido, vontade de sempre vencer. Vários amigos que torcem pelo Galo aqui em Belo Horizonte e até fora sonhavam em me ver vestindo a camisa do Galo e estou realizando o sonho deles e também realizando um sonho", disse, sorridente. "A gente sabe da história, como é a torcida, fanática. Eu já enfrentei várias vezes o Galo com estádio lotado e a gente sabe como a torcida ajuda, como é difícil jogar contra o clube. E estou muito feliz de vestir essa camisa."

O jogador só poderá estrear em junho, quando abre a janela de transferências, mas até brinca sobre o que falta para o Atlético-MG ter um elenco forte: "Dudu", disse, em tom de brincadeira. "A gente pode fazer um elenco muito forte, já tem, e tenho certeza que vamos fazer um grande ano, não só com jogadores, mas com todos funcionários juntos, para ter um Galo muito forte", disse.

"Estou muito feliz e tenho de agradecer a massa atleticana por ter ajudado a escolher meu número. Espero honrar essa camisa, conquistar títulos e podem esperar muita vontade e garra, vou me dedicar 100% para ter um ano de conquistas e felicidades", afirmou. "Estou muito leve, solto. Já conhecia grande parte do elenco, os meninos (jogadores) e os funcionários me receberam bem e estou feliz por isso. Espero que o torcedor nos apoie, venha ao estádio, para poder nos ajudar a brigar nas competições que estamos."

Dudu admitiu que sempre manteve contato com o técnico Cuca desde o ótimo trabalho que fizeram juntos no Palmeiras e agora espera repetir a dose em Belo Horizonte. Sem querer polêmicas com o Cruzeiro, focou sua entrevista mais na nova casa. E garantiu que sempre teve bom relacionamento com seus treinadores. Uma crítica por estar na reserva com Leonardo Jardim acabou custando sua rescisão do Cruzeiro.