Celtics levam virada dos Knicks e devem perder Tatum para jogo decisivo dos playoffs da NBA

A noite de segunda-feira foi trágica para o Boston Celtics. O atual campeão da NBA levou uma dura virada do New York Knicks, ficou a apenas uma derrota da eliminação e ainda corre o sério risco de não contar mais com Jayson Tatum nos playoffs. O astro saiu de quadra de cadeira de rodas no Madison Square Garden, em Nova York, sem acompanhar os instantes finais da derrota dos visitantes por 121 a 113.

Tatum, referência da equipe na busca do título no ano passado, se machucou no último quarto. Aparentemente sem sofrer nenhum contato mais intenso, ele caiu no chão com fortes dores na perna direita, na altura do tornozelo. Os Celtics ainda revelaram a gravidade do problema físico.Se a causa das dores ainda não está clara, a situação dos Celtics nos playoffs está bem evidente., pelas semifinais da Conferência Leste. Ou seja, pode ser eliminado já na próxima partida se não esboçar reação. O jogo será disputado na quarta, em Boston.Mesmo perdendo os últimos minutos de jogo, Tatum foi o cestinha do confronto, com 42 pontos, além de contribuir com oito rebotes. Pela equipe da casa,. Mikal Bridges e Karl Anthony Towns anotaram 23 pontos cada.Pelas semifinais da Conferência Oeste, o Golden State Warriors vivem situação semelhante a dos Celtics. Estão perdendo por 3 a 1, perto da eliminação, e sem poder contar com seu principal jogador, Stephen Curry, lesionado.Como vem fazendo desde a temporada regular,, quatro rebotes e cinco assistências. Desta vez, porém, foi superado por Julius Randle, autor de 31 pontos. A dupla ofuscou Jimmy Butler e Draymond Green, autores de 14 pontos cada.Curiosamente, o cestinha do time da casa foi o reserva Jonathan Kuminga, com 23 pontos. O brasileiro Gui Santos contribuiu com sete pontos, duas assistências e um rebote nos quatro minutos em que esteve em quadra.Warriors e Timberwolves voltam à quadra na noite de quarta, agora na casa do segundo. Se os anfitriões vencerem, encerram a série e se garantem na final da conferência.