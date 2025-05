Grêmio x Godoy Cruz-ARG: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após mais uma vitória interrompida nos apagar das luzes, o Grêmio retorna aos gramados precisando se desprender da irregularidade. A tentativa da vez acontece contra o Godoy Cruz-ARG, na Arena, nesta terça-feira (13), às 19h, pela 5ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Atualmente, o Tricolor se encontra na 2ª colocação da chave com oito pontos, dois a menos que a equipe argentina, portanto, um triunfo é indispensável para assumir a liderança e encaminhar a classificação para às oitavas de final. ESPN e Disney+ anunciam a transmissão.

Para a partida, o técnico Mano Menezes vai ter de montar a equipe com a ausência de Marlon na lateral-esquerda - o jogador já jogou a fase de grupos do torneio pelo Cruzeiro e por isso não pode estrear na competição pelo clube gaúcho. O comandante adiantou, também, que Villasanti e Edenilson estão em estágio final de recuperação física. No entanto, a tendência é que fiquem no banco de reservas e retornem contra o São Paulo, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson e Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Camilo (Villasanti) e Cristaldo (Monalve); Cristian Olivera, Amuzu e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Godoy Cruz-ARG - Petroli; Arce, Funes, Quiroz e Meli; Leyes, Abrego, Altamira, Fernández e Andino; Barrea. Técnico: Esteban Solari.

Arbitragem - Diego Ulloa (COL) será auxiliado por Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL). No VAR, Heider Castro (COL).

SERVIÇO GRÊMIO X GODOY CRUZ-ARG

Local: Arena;

Data e hora: terça-feira (13), às 19h;

Transmissão: ESPN e Disney+;