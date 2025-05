Grêmio cede empate com o Bragantino no fim e desperdiça chance de embalar no Brasileirão

A vitória escapou por entre os dedos. Após abrir o placar nos minutos finais do segundo tempo, o Grêmio cedeu o empate logo na sequência e ficou no 1 a 1 com o Bragantino neste sábado (11), na Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado frustra a expectativa de uma segunda vitória consecutiva em casa e mantém o Tricolor na segunda metade da tabela, com 9 pontos em 8 jogos disputados.

A atuação gremista seguiu o tom da temporada — instável, com lampejos de bom futebol e muitos momentos de apatia. Depois de um primeiro tempo travado, o time reagiu na etapa final com as substituições de Mano Menezes e chegou a abrir o marcador com Amuzu, aos 41. No entanto, a resposta dos paulistas veio em menos de dois minutos, em finalização certeira de Isidro Pitta, decretando a igualdade.

A partida começou truncada, com as duas equipes se estudando e pouca criatividade. O Grêmio forçava jogadas pelo lado esquerdo com Cristian Olivera, enquanto o Bragantino dominava a posse, com 60% do tempo com a bola nos pés até o intervalo. Sem nenhuma finalização perigosa para empolgar os pouco mais de 15 mil presentes, a torcida gremista reagiu com vaias ao final da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Bragantino quase mudou o cenário logo aos seis minutos, quando Lucas Barbosa cabeceou forte dentro da área e obrigou Tiago Volpi a uma defesa espetacular com a mão direita. Foi o prenúncio de um segundo tempo mais movimentado.

Vendo o time acuado, Mano Menezes mexeu: Nathan saiu sob protestos para a entrada de Monsalve, e Amuzu substituiu Alysson. As alterações deram fôlego novo. Aos 24, Braithwaite finalizou pressionado para a defesa de Cleiton. No lance seguinte, Jemerson subiu no escanteio e exigiu outra boa intervenção do goleiro.

O momento mais próximo do gol veio aos 39: Arezo invadiu a área e soltou uma bomba que explodiu na trave. Dois minutos depois, a insistência foi recompensada. Amuzu foi lançado em velocidade pela esquerda, avançou em diagonal e chutou cruzado, sem chances para Cleiton. 1 a 0, festa na Arena.

Mas durou pouco. Logo no lance seguinte, aos 43, em desatenção da defesa, Eric Ramires achou Isidro Pitta na área. O paraguaio dominou e bateu no canto, igualando o placar. Até os 50 minutos, nenhum dos lados arriscou mais. E para os gremistas, o fim de jogo deixou um gostinho de oportunidade perdida.

Com o empate, o Tricolor permanece distante do G-6. Nesta terça-feira (13), o time volta a campo pela Copa Sul-Americana, quando enfrenta o Godoy Cruz, na Arena. A partida vale a liderança do Grupo D: os argentinos têm 10 pontos e os brasileiros 8. Pelo Brasileirão, o próximo desafio será no sábado (17), fora de casa, contra o São Paulo, no MorumBis.

Visando os próximos compromissos, o elenco gremista se reapresentou na manha deste domingo (11), no CT Luiz Carvalho. Inicialmente os atletas de linha participaram das ativações com bola. Na sequência, trabalharam em três circuitos: de velocidade, mudanças de direção e tração.

Grêmio (1) Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Camilo (Ronald), Dodi e Nathan (Monsalve); Alysson (Amuzu), Braitwaite e Cristian Olivera (Arezo). Técnico: Mano Menezes.

Bragantino (1) Cleiton; SantAnna, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires e Jhon Jhon (Gustavo Neves); Vinicinho (Laquintana), Lucas Barbosa (Isidro Pitta) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra.