Botafogo x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter tem o final de semana importante no Campeonato Brasileiro em meio à batida como visitante na Libertadores. Neste domingo, o Colorado visita o Botafogo às 20h, no estádio Nilton Santos, pela 8ª rodada. O confronto ocorre após a derrota para o Atlético Nacional-COL, e antes do jogo contra o Nacional-URU. A tendência, portanto, é que o técnico Roger Machado preserve alguns nomes, também pelo gramado sintético. A transmissão fica por conta da Record, do Premiere e da Cazé TV.