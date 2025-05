Luis Enrique revela sonho de repetir foto emocionante após morte da filha

Luis Enrique, técnico do PSG, está a apenas um jogo de ser campeão da Champions League pela segunda vez em sua carreira, dez anos depois do primeiro título, sob o comando do Barcelona. Naquela ocasião, a presença da filha nas comemorações, ainda dentro de campo, tornou a conquista ainda mais especial. Desta vez, ela não estará presente, mas o treinador espera homenageá-la com o mesmo gesto que ficou marcado naquele 6 de junho de 2015.

Ele venceu a sua primeira (e única) Champions da carreira na temporada 2014/15, pelo Barcelona, após vitória de 3 a 1 sobre a Juventus na grande decisão. Rakitic, Suárez e o brasileiro Neymar, já nos acréscimos, marcaram os gols que deram ao clube catalão a quinta Liga dos Campeões de sua história.

Nas comemorações, Luis Enrique teve a companhia especial da filha, Xana, que quatro anos depois perderia a vida na luta contra um câncer nos ossos. Com ela leve e solta brincando e correndo a sua frente, o técnico fincou a bandeira do Barça no meio do campo em um gesto que se tornou histórico.

Dez anos depois, o técnico espera, em memória à filha, repetir a mesma cena na Allianz Arena, em Munique (ALE), dia 31 de maio, em final contra a Inter de Milão. Até porque, como ele mesmo disse, a filha estará, sim, presente, como ressaltou em uma coletiva de imprensa em janeiro deste ano, ainda na fase inicial da competição continental.

TRAGÉDIA FAMILIAR

Luis Enrique perdeu a filha, Xana, em 2019, com apenas nove anos de idade. A menina viveu cinco intensos meses de luta contra um tumor maligno nos ossos. No ano passado, o técnico fez um emocionante depoimento sobre a trágica perda em uma minissérie da Movistar+. Em uma das falas, explicou porque, mesmo sem tê-la mais por perto, considera-se sortudo.

Luis Enrique era treinador da Espanha quando descobriu a doença da filha. Ele deixou o cargo em junho de 2019 para acompanhar o tratamento e comunicou o seu falecimento em 29 de agosto do mesmo ano. Em novembro, cinco meses após a sua saída, ele retornou ao comando da Fúria.