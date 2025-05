Brasil desempata no fim contra Belarus e é hepta mundial no futebol de areia

O título da Copa do Mundo de futebol de areia é, pela sétima vez, brasileiro. Por 4 a 3, a seleção superou Belarus neste domingo (11), na Ilha de Mahé, em Seychelles, para ampliar sua hegemonia no esporte - o segundo país com mais taças é Portugal, que tem três. O troféu deste ano se junta às conquistas de 2006, 2007, 2008, 2009, 2017 e 2024. Assim, em um total de 13 edições da história da competição, o Brasil venceu mais da metade delas.

Quando a bola rolou, no entanto, os atuais campeões não tiveram facilidade diante dos belarussos, que foram muito bem em sua quarta participação no torneio. O finalista inédito havia vencido todas as partidas até a final e tiveram o artilheiro do Mundial (Ihar Bryshtsel, com 11 gols) pela segunda vez seguida.

O Brasil abriu o placar nos primeiros minutos, com chegada de Lucão na segunda trave para empurrar a bola para o fundo da rede. Ainda no primeiro tempo, Belarus empatou com Novikau, que aproveitou rebote do goleiro Bobô.

O segundo de três períodos foi dos brasileiros. Rodrigo, capitão e atual melhor jogador do mundo na modalidade, roubou a bola na área belarussa e não desperdiçou. Na posse de bola seguinte, Catarino mandou um chute forte no canto esquerdo do goleiro Avgustov para marcar um golaço e abrir 3 a 1.

No período final, dois gols do artilheiro Bryshtsel, um de pênalti, recolocaram os belarussos na partida. Mas a pouco menos de dois minutos do final, Rodrigo aproveitou uma recuperação de posse na defesa, avançou no ataque e chutou. A bola subiu depois de bater na areia, enganou o goleiro adversário e morreu na rede de Belarus.

Antes, o caminho do Brasil até a final teve vitórias sobre a Espanha, nas quartas, por 6 a 0, e sobre o tricampeão mundial Portugal, por 4 a 2, na semi, além de triunfos sobre El Salvador, Itália e Omã na fase de grupos.