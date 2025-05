Grêmio x Bragantino: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio precisa de boas atuações e encara uma pedreira neste sábado diante desta situação. O Tricolor encara o vice-líder do Campeonato Brasileiro, Bragantino, às 18h30min, pela 8ª rodada, na Arena. O duelo marca o retorno de alguns nomes preservados no meio de semana, pela Sul-Americana. São eles João Pedro, Dodi e Braithwaite. No mais, o técnico Mano Menezes não deve promover grandes alterações. A transmissão fica por conta do Premiere.

A preparação ocorre no CT Luiz Carvalho e o principal desfalque segue sendo o volante Villasanti, lesionado e fora até a parada do Super Mundial. Por outro lado, Amuzu está em fase final de recuperação de uma contusão muscular e pode pintar como surpresa entre os relacionados. Assim como Kike Olivera, que iniciou no banco contra o Godoy Cruz, retorna à titularidade.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Cuellar; Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.



Bragantino - Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.



Arbitragem: Davi Lacerda, auxiliado por Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas. No VAR, estará Caio Max Vieira.

Serviço Botafogo x Inter

Local: Arena;

Data e hora: sábado (10), às 18h30min;

Transmissão: Premiere.