Inter perde para o Atlético Nacional e conhece a sua primeira derrota na Libertadores

Em uma noite chuvosa em Medellín, nesta quinta-feira(8), o Inter foi derrotado pelo Atlético Nacional pelo placar de 3 a 1, na 4ª rodada do Grupo F da Libertadores e liga o sinal de alerta em relação a classificação às oitavas de final. Com uma atuação muito abaixo do esperado, o time de Roger Machado viu Viveros (duas vezes) e Arce marcarem e decretarem a vitória aos Verdolagas no estádio Atanasio Girardot. Alan Patrick descontou para os gaúchos. Com o placar adverso, o Colorado estacionou nos 5 pontos, desceu para a 3ª posição do grupo e fica fora, no momento, da zona de classificação para a próxima fase do torneio.

Como era esperado, os donos da casa deram as credenciais na primeira chance da partida. Logo aos três minutos, em uma inversão rápida, Hinestroza ajeitou com capricho para Cardona que chutou colocado. A bola tocou a rede, mas do lado de fora, levantando ainda mais a empolgação da torcida. No decorrer da primeira etapa, o jogo ficou marcado por um Inter recuado e com pouco poder de triangulação entre seus quatro jogadores no meio campo. Aproveitando isso, os colombianos retiveram a bola e ameaçaram, por vezes, o gol de Anthoni, como aos 23 minutos quando Hinestroza deixou Bernabei na saudade e finalizou com perigo.

A situação que marcou o jogo do Colorado no primeiro tempo foi a lesão de Valencia. O equatoriano teve que ser substituído por Lucca, aos 34, quando caiu no gramado alegando desconforto na parte posterior da coxa esquerda.

No futebol o mérito não é o fator principal para conseguir êxitos dentro de campo, mas sim o gol. E aos 38 minutos, o Atlético Nacional juntou esses dois fatores. Cándido recebeu livre nas costas de Aguirre e cruzou para Riveros que dominou com estilo e concluiu com categoria, no ar, de perna esquerda, abrindo o placar para os mandantes no Atanasio Girardot. O Inter até tentou responder aos 43, com Wesley que ficou cara a cara com Ospina e finalizou no goleiro na que foi a única finalização do time no primeiro tempo.

Totalmente dominado nos primeiros 45 minutos, o time de Roger voltou com uma postura diferente para a segunda etapa e instalou uma blitz sobre o gol de Ospina. Começou com Wesley, aos quatro minutos, que driblou Román, na área e exigiu uma ótima defesa do colombiano. A principal chance do Alvirrubro aconteceu aos oito, quando Lucca concluiu de cabeça e viu o goleiro promover um milagre.

O futebol tem seus ensinamentos, um deles é: quem não faz, leva. A equipe gaúcha pressionava o adversário, mas em uma aula de contra-ataque individual protagonizado por Hinestroza, aos dez minutos, o camisa 18 deixou os defensores colorados comendo poeira e deixou Arce em perfeitas condições, que finalizou sem chances para Anthoni. Aos 17, quase Viveros fez o segundo. O jogador aproveitou o erro de Bernabei, driblou o goleiro, mas finalizou para fora.

Os comandados de Roger ameaçaram uma tentativa de início de reação quando Cándido quase empurrou contra a própria meta em uma interceptação de passe do Lucca, aos 23. Empurrados pela necessidade de reação, uma luz de esperança veio aos 35. Aguirre foi derrubado por Cándido na área e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Alan Patrick bateu firme e diminuiu para os visitantes. Porém aos 47, Viveros definiu o confronto e encerrou a reação dos visitantes. O artilheiro da noite bateu no contrapé de Anthoni e fez o terceiro. O árbitro encerrou o jogo aos 51.

Agora, o Colorado se prepara para enfrentar o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (11), às 20h. A Libertadores, no entanto, retorna às atenções dos gaúchos no dia 15 de maio, quando enfrenta o Nacional, em Montevidéu, pela 5ª rodada da competição.

Atlético Nacional (3) - Ospina; Román, Arias, Tesillo e Cándido; Campuzano, Uribe (Asprilla) e Cardona (Garcia); Hinestroza, Arce (Rivero) e Viveros. Técnico: Javier Gandolfi.

Inter (1) - Anthoni; Brian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ricardo Mathías), Bruno Henrique (Bruno Tabata), Thiago Maia (Ronaldo) e Alan Patrick; Wesley e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Árbitro - Facundo Tello.