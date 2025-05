Atlético Nacional-COL x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pressionado pela necessidade inegociável de pontuar, o Inter vai até Medellín, na Colômbia, para enfrentar o Atlético Nacional, pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores da América, no estádio Atanásio Girardot, nesta quinta-feira (8), às 21h30min. Na última rodada da competição, o time do técnico Roger Machado perdeu pontos ao empatar em 3 a 3 com o Nacional-URU, no Beira-Rio. Para compensar a perda de pontos, voltar para Porto Alegre com, no mínimo, um empate diante da forte equipe colombiana, seria bem importante no que diz respeito a classificação às oitavas de final. Quem anuncia a transmissão é a plataforma de streaming Disney+.

Atualmente, o Colorado é segundo colocado do Grupo com cinco pontos, logo atrás do Bahia, líder com sete. Já o Atlético Nacional ocupa o 3ª lugar, com três. Portanto, a partida desta quinta-feira, carrega um peso significativo sobre o time gaúcho de ordem classificatória do grupo. Pensando nisso, Roger Machado mandará a campo quem ele tem de melhor à sua disposição. As ausências ficam por conta de Gabriel Carvalho, sacado da lista de relacionados, Borré, Vitinho e Carbonero, que ficam em Porto Alegre tratando os problemas físicos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético Nacional-COL - Ospina; Román, Aguirre, Tesillo e Cándido; Zapata, Campuzano e Cardona; Hinestroza, Morelos e Viveros. Técnico: Javier Gandolfi.

Inter - Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Bruno Tabata (Gustavo Prado), Wesley e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem - Facundo Tello (ARG) será auxíliado por Juan Belatti (ARG) e Jose Savorani (ARG). No VAR, Hector Palleta (ARG).



SERVIÇO ATLÉTICO NACIONAL-COL X INTER

Local: estádio Atanásio Girardot, em Medellín;

Data e hora: quinta-feira (8), às 21h30min;

Transmissão: Disney+.