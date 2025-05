Atlético Grau-PER x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Com a tendência de time misto e o alívio pela primeira vitória da Era Mano Menezes, o Grêmio visita o Atlético Grau, no Peru, às 21h30min desta quarta-feira (7), no Estadio Alejandro Villanueva, em Lima, pela 4ª rodada do Grupo D da Sul-Americana. Em caso de vitória, o Tricolor pode garantir sua ida a, no mínimo, os playoffs da competição, já que o Sportivo Luqueño perdeu para o Godoy Cruz na terça. Depois, o foco é a liderança da chave, que dá a vaga direta às oitavas de final. A transmissão fica por conta da Paramount+, no streaming.