Embalado pela vitória, Grêmio deve ter time misto contra os peruanos

A Copa Sul-Americana volta ao caminho do Grêmio. O Tricolor enfrenta o Atlético Grau pela 4ª rodada do Grupo D da competição, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, às 21h30min desta quarta-feira (7). A partida traz consigo a necessidade gremista de vencer se quiser sonhar em assumir a liderança da chave na rodada - que hoje está com o Godoy Cruz-ARG por conta do saldo de gols superior em relação aos gaúchos. Entretanto, por preservações físicas de alguns atletas, o técnico Mano Menezes promoverá alterações no time titular para a partida.

Os atletas que não viajaram e desfalcam a equipe contra os peruanos por resguardo físico em decorrência da grande quantidade de jogos disputados, são João Pedro, Dodi e Braithwaite. Assim, Arezo, Camilo e Igor Serrote tem suas titularidades garantidas. Marlon também não viajou ao Peru, mas por conta da impossibilidade de inscrição por já ter jogado o torneio pelo Cruzeiro. Lucas Esteves retorna à lateral-esquerda.

O não comparecimento que gerou surpresas foi de Amuzu. O belga se recupera de lesão na panturrilha e treinou com a equipe nas atividades anteriores ao jogo, tendo sua presença esperada. Porém, não concretizada, permanecendo em Porto Alegre.

As gratas surpresas ficam pela titularidade de Alysson e a relação dos jovens das categorias de base Zortea e Adriel. Os dois garotos se destacaram na Copa São Paulo Sub-20, no início do ano, e recebem a oportunidade de estar com os profissionais pela Sul-Americana. Enquanto Alysson, deve ser titular no lugar de Edenilson - confirmado com uma lesão grau 1 na coxa direita. O jogador de 19 anos estreará entre os titulares pela primeira vez com a camisa gremista.

Assim, Mano Menezes vai mandar a campo Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Kannemann (Wagner Leonardo) e Lucas Esteves; Camilo, Cuellar e Cristaldo; Alysson, Cristian Olivera e Arezo.

Atualmente, o Tricolor se encontra em 2º lugar do Grupo D da Sul-Americana com 7 pontos, mesma quantidade que o líder Godoy Cruz. Porém, os critérios de desempate favorecem os argentinos. Para assumir a ponta do grupo, somente a vitória interessa para os gaúchos. Do outro lado, o Atlético Grau acumula só um ponto em três jogos no torneio e está na lanterna da chave.

Fora de campo, as atenções ficam pela nota de repúdio do Grêmio direcionado a Arena. O clube se apresenta inconformado com episódios de dificuldade dos torcedores para adquirir ingressos e realizar a biometria facial na partida contra o Santos, no domingo. “ O clube e sua torcida vêm sofrendo com a má prestação de serviços, ano após ano”, disse a nota.