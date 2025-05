Grêmio respira com vitória e Mano prepara mudanças para a Sul-Americana

Os três pontos conquistados trazem um certo tipo de tranquilidade para a sequência do trabalho. E é assim que se encontra o Grêmio. A vitória sobre o Santos, na última partida disputada pelo Campeonato Brasileiro, na Arena, mais do que a promoção na tabela de classificação, ela carrega um certo aval em relação às modificações que o técnico Mano Menezes tem promovido na equipe. Buscando encontrar a solidez necessária no time, o comandante realizou, na manhã desta terça-feira (6), a última atividade em solo gaúcho antes de seguir viagem para Lima, no Peru, onde enfrenta o Atlético Grau pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, no estádio Alejandro Villanueva, na quarta-feira, às 21h30min.

Para a partida, existe a possibilidade de Mano preservar alguns atletas. O Tricolor realizou um total de nove jogos em um intervalo de um mês e raras foram as vezes que jogadores foram resguardados, - muito por conta da má fase, exigia-se força total nos duelos para tentar reverter o cenário negativo. Assim, o triunfo sobre o Peixe somado a fragilidade técnica dos peruanos é visto como a oportunidade perfeita para um descanso a alguns nomes.

Edenilson, Cuellar e Wagner Leonardo seriam os mais prováveis de fornecer o seu espaço no time titular. O colombiano e o zagueiro seriam ausências por preservação no que diz respeito à ordem física. Já o meio-campista, foi substituído com dores na coxa direita no final de semana e existe o receio de lesão, por isso não deve figurar entre os relacionados.

Mesmo com o pesar das ausências, outras duas boas notícias circularam nesta segunda-feira no CT Luiz Carvalho. A primeira é referente a volta do atacante Amuzu. O belga apareceu em fotos da atividade divulgadas pelo clube e incorpora a delegação que viaja a Lima - após se recuperar de uma lesão na panturrilha. A outra questão é a promoção do atacante Alysson, que de maneira definitiva, deixa as categorias de base para se tornar um atleta do grupo profissional do Grêmio. O jovem vem sendo muito elogiado pela comissão técnica e a apresentação individual do próprio contra o Santos pode ter sido determinante para lhe credenciar entre os titulares pela Sul-Americana.

“Alysson entrou bem contra o Santos. É um jogador que dá uma passagem de jogada aguda pela direita, que Edenílson, por característica, não vai dar. Vamos ter a oportunidade no jogo da Sul-Americana para ver como a equipe se comporta desde o início sem Edenilson”, adiantou Mano Menezes.