Mano comemora vitória sobre o Santos pelo Brasileirão: 'era importantíssimo conquistá-la'

O Grêmio derrotou o Santos por 1 a 0, na Arena, neste domingo(4), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e espantou a má fase. A primeira vitória do técnico Mano Menezes na sua volta ao Tricolor foi muito comemorada na coletiva pós jogo. O comandante valorizou os três pontos conquistados e falou que sair da zona de rebaixamento possibilita trabalhar com mais tranquilidade.

Com o triunfo sobre o Peixe, os gaúchos assumiram a 12ª colocação com 8 pontos. Mano, antes de qualquer coisa, valorizou o placar final e destacou que a evolução só aparece com êxitos. “A importância está no placar final. Só existe evolução com o resultado. Sair visualmente da zona de rebaixamento é importante, pois abre uma condição de perspectiva melhor para o futuro. Estamos muito felizes com o resultado. Era importantíssimo conquistá-lo”, disse.

O confronto também marcou o reencontro do treinador com a torcida gremista. O líder da casamata não deixou de elogiar os mais de 27 mil torcedores presentes na Arena e destacou o ambiente gerado. “O torcedor do Grêmio sempre fez um ambiente muito difícil para os seus adversários. Ele consegue entender a necessidade da equipe com uma sensibilidade melhor, sempre exigindo luta e entrega. Mesmo com as adversidades, ultrapassamos elas juntamente com o torcedor”, enalteceu.

Mano ainda falou sobre o as modificações que devem acontecer nos próximos jogos, mas destacou a ideia que, na sua visão, precisa ser seguida. “O caminho que escolhemos é ir mexendo pontualmente na equipe. Eu gosto de trabalhar com uma defesa bem posicionada, assim, todos crescem um pouco. Marcamos bem. Sem ideia não vamos a lugar nenhum”, concluiu.