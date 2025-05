Grêmio vence a primeira com Mano Menezes e deixa o Z-4 do Brasileirão

Neste domingo (4), Mano Menezes pôde comemorar sua primeira vitória no seu retorno ao Grêmio diante dos mais de 27 mil torcedores, na Arena. O Tricolor venceu o Santos por 1 a 0, em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e encerrou a sequência de seis jogos sem vencer. O responsável por balançar as redes e permitir o primeiro triunfo ao comandante foi Cristian Olivera. A conquista dos três pontos, possibilitou a equipe gaúcha que, momentaneamente, deixasse o Z-4, assumindo a 12ª posição com 8 pontos.

A partida começou antes da bola rolar. A torcida gremista estendeu uma faixa na arquibancada com a seguinte manifestação: “Fora Guerra e Rossato”. Dirigindo o seu descontentamento com o trabalho do presidente Alberto Guerra e o vice de futebol, Alexandre Rossato. Com a bola rolando, os primeiros 15 minutos do primeiro tempo foram de um fraquíssimo futebol praticado pelas equipes. Mas após o começo sonolento, as chances começaram a aparecer. Aos 18, Cristian Olivera teve a primeira grande oportunidade do jogo quando ficou cara a cara com Gabriel Brazão e finalizou em cima do goleiro. A resposta santista veio um minuto depois, em um erro de saída de bola do Cuellar que possibilitou a finalização perigosa, para fora, de Deivid Washington.



O jogo se desenhou, após as tentativas iniciais, com raridade de oportunidades para abrir o placar. O Santos trocou passes, valorizou mais a posse de bola e teve o principal lance para abrir o marcador na finalização de João Schmidt, que raspou a trave de Volpi, aos 37 . Enquanto o Grêmio, reclamou de uma possível penalidade não marcada de Luan Peres em cima de Cristaldo - o zagueiro errou o bote e acertou o argentino na área. Fora isso, o time de Mano Menezes nem sequer incomodou o adversário, atuação que arrancou vaias das arquibancadas.



Na segunda etapa, os visitantes começaram mantendo o ritmo do final primeiro tempo. Deivid Washington, aos cinco minutos, conseguiu fazer a parede e ficou com o gol limpo para bater, mas Jemerson, no último instante, bloqueou o chute do atacante. Permanecendo em cima, os visitantes criaram outra grande chance de gol, aos dez, com Soteldo. O ex-Grêmio tabelou com Rollheiser e se deparou de frente para o arqueiro tricolor, porém, foi pressionado por Serrote e concluiu fraco. Fácil para Volpi.

Após as ocasiões citadas, quem esperava um segundo tempo diferente, estava completamente errado. Os mandantes não conseguiam ser efetivos e os paulistas não continuavam com ímpeto antes proposto. Porém, aos 31 minutos, o grito de gol se desprendeu da garganta dos mais de 27 mil presentes na Arena. Kike Olivera aproveitou o chute falho de Camilo e viu a bola sobrar na pequena área, de onde finalizou na saída de Brazão e abriu o placar, dando a vantagem para o Tricolor.



Com o gol, o Peixe foi obrigado a ir para cima. Aos 38 minutos, Zé Ivaldo recebeu o cruzamento de Soteldo e cabeceou, com perigo, acertando a trave de Volpi. Mas sem força para reagir, os visitantes não apresentaram mais perigo ao Grêmio e abusaram de cruzamentos, facilitando o trabalho da zaga gremista. O árbitro encerrou a partida aos 50 minutos e decretou a vitória do Tricolor.



O próximo compromisso do Tricolor é contra o Atlético Grau pela 4ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana, na quarta-feira (7), às 21h30min, no estádio Alejandro Villanueva. O clube gaúcho é atualmente o 2º colocado da chave, empatado com o líder Godoy Cruz-ARG com 7 pontos, e vai a Lima enfrentar os peruanos, precisando vencer para depender só de si para ser o 1º do grupo.



Grêmio (1) - Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Cuellar (Camilo), Edenilson (Alysson) e Cristaldo (Monsalve); Cristian Olivera (Viery) e Braithwaite (Arezo). Técnico: Mano Menezes.



Santos (0) - Gabriel Brazão; Luisão (JP Chermont), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Kevyson); João Schmidt (Mateus Xavier), Tomás Rincón, Thaciano e Rollheiser (Gabriel Bontempo); Soteldo e Deivid Washington (Tiquinho Soares). Técnico: Cleber Xavier.



Árbitro - Bruno Arleu de Araújo