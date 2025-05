Villasanti tem lesão confirmada e aumenta lista de desfalques no Grêmio

Os problemas na Arena do Grêmio não param de aumentar. Desta vez, de ordem médica. O Grêmio informou nesta sexta-feira (2) que o volante Villasanti sofreu uma lesão grau 2 no músculo da coxa esquerda e deve ser ausência nos confrontos do mês de maio. O problema físico é oriundo de uma pancada sofrida no empate em 1 a 1 com o Vitória no último domingo. O paraguaio se junta a Amuzu, Rodrigo Ely e Gustavo Martins como desfalques por lesão.

Com a inaptidão física do volante, Cuellar deve voltar a receber oportunidades e pode aparecer entre os titulares para a partida contra o Santos, neste domingo (4), às 16h, na Arena, pela 7ª rodada do Campeonato brasileiro. O colombiano figurou entre os titulares contra o CSA no meio de semana e com a carência no meio campo, é o mais cotado para assumir a posição ao lado de Dodi.

O novo lesionado incorpora uma considerável lista do departamento médico gremista que se encontra da seguinte forma: além de Villasanti, Amuzu é baixa por conta de uma lesão na panturrilha e deve voltar dentro de algumas semanas. Já os zagueiros Gustavo Martins e Rodrigo Ely, sofrem de problemas no joelho, sendo torção e rompimento do ligamento, respectivamente. Por óbvio, o jovem de 22 anos retornaria em um tempo bem menor - final de maio - em relação ao Ely, na qual, a tendência é perder a temporada.

Paralelo às ausências, existem retornos. Pavón e Arezo estão em fase final de recuperação e podem aparecer, pela primeira vez com Mano Menezes, entre os relacionados na partida contra os paulistas. Aravena foi preservado no meio de semana contra o CSA, porém, ainda existem dúvidas em relação ao seu retorno contra o Peixe. Igualmente a condição do chileno, existem indagações a respeito de Edenilson. O camisa 8 sofreu um choque na partida pela Copa do Brasil e ainda não teve seu quadro físico atualizado.