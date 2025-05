Pressionado, Grêmio recebe o Santos no primeiro jogo de Mano diante da torcida

São seis jogos sem vencer e a crise não parece ter fim para o Grêmio. A virada sofrida para o CSA na quarta-feira, pela Copa do Brasil, gerou indignação pela postura de um time que melhorou taticamente com Mano Menezes, mas segue sem apetite para vitórias. Agora, o Tricolor volta à Arena para o primeiro encontro do novo comandante diante da torcida, que promete um clima nada amistoso para o duelo com o Santos, no domingo (4), às 16h, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A situação na tabela já é preocupante. É bem verdade que a competição está apenas no início e tem muita estrada pela frente, mas também é fato que a pressão aos grandes que ficam rodada após rodada na zona do rebaixamento se torna uma espécie de areia movediça. No 18º lugar com cinco pontos, os gaúchos venceram apenas na estreia, contra o Atlético-MG. Desde então, foram dois empates e três derrotas.

Também preocupa a rotina escassa de treinos para impor novas ideias. Mano chegou há cerca de dez dias e já esteve três vezes na casamata, com dois empates e o revés recente. Diante do calendário apertado, portanto, o efeito da troca de comando é minado. Serão apenas duas atividades no CT Luiz Carvalho, entre sexta e sábado. Nesta quinta, a delegação retornou de Alagoas.

Diante do cenário adverso, algumas mudanças no onze inicial podem ser feitas. Na coletiva após o último jogo, Mano subiu o tom perante seus comandados. Principalmente quando falou sobre Monsalve: “O meia que joga por dentro precisa sustentar a posição e ter um bom posicionamento para fechar espaço. O Monsalve ainda precisa evoluir um pouco para fazer isso bem. O adversário não pode ter facilidade de sair por dentro”. A tendência, portanto, é que Cristaldo volte ao time titular contra o Peixe. Ainda no meio, o paraguaio Villasanti está suspenso, enquanto Edenilson vem de dez jogos consecutivos e pode ser preservado para evitar uma lesão.

Mais atrás, Jemerson é quem tem o menor crédito com o torcedor. Se escalado, não restam dúvidas que o zagueiro será vaiado pelo mal desempenho recente. Mano, portanto, pode apostar em dois canhotos na defesa, diante da ausência dos destros Rodrigo Ely e Gustavo Martins, lesionados. A provável escalação, portanto, tem Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson (Kannemann), Wagner Leonardo e Marlon; Cuellar (Camilo), Dodi e Cristaldo; Aravena (Edenilson), Cristian Olivera e Braithwaite.

Mas se algo serve de alento para o Grêmio é a fase do Santos. O alvinegro paulista é o vice-lanterna do Brasileirão e recém trocou de técnico. Em sua primeira experiência à frente da casamata, o ex-auxiliar de Tite, Cléber Xavier, tem a comissão do renomado comandante ao seu lado na missão de devolver o Peixe aos trilhos. A provável escalação de sua estreia tem Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser, Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares.