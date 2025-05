Grêmio perde para o CSA de virada e larga em desvantagem na Copa do Brasil

A primeira vitória do técnico Mano Menezes no Grêmio foi adiada, mais uma vez. O Tricolor perdeu para o CSA por 3 a 2 pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil e largou em desvantagem, no estádio Rei Pelé, em Maceió, nesta quarta-feira (30). Com o placar desfavorável para o duelo da volta, na Arena, no dia 20 de maio, será preciso uma vitória por dois gols de diferença para que os gremistas avancem às oitavas de final.

Os primeiros dez minutos de jogo foram de um CSA - empurrado pela empolgada torcida - propondo mais o jogo e vencendo os duelos no meio campo. A primeira grande chance veio aos sete, com Brayann. O Camisa 10 roubou a bola no campo de ataque e chutou livre na entrada da área, mas Volpi realizou boa defesa em dois tempos. E foi mantendo o ímpeto que o Azulão abriu o placar aos 14 minutos. Em uma boa trama ofensiva, Enzo recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para Tiago Marques tirar do goleiro gremista, abrindo o placar.

O gol não diminuiu o impulso dos mandantes. Aos 21, Silas quase ampliou o placar em um potente chute de fora da área - Volpi foi obrigado a espalmar a bola em uma importante intervenção. Porém, logo na tentativa inaugural do Tricolor, aos 22, as redes de Gabriel Félix balançaram. O contra-ataque mortal do time de Mano Menezes caiu nos pés de Monsalve que tocou para Cristian Olivera. O uruguaio, de maneira cirúrgica, tirou um corta luz da cartola, deixando Braithwaite livre que deslocou o goleiro e igualou o marcador.

Após o gol, o Grêmio começou a equilibrar a partida, sendo perigoso nos contra-ataques e marcando de maneira mais organizada, anulando as tentativas do adversário. Em um dos ataques seguidamente de recuperação da posse, Edenilson, aos 34 minutos, ficou de frente para o arqueiro azulino, que defendeu o chute impreciso do camisa 8.

No retorno do intervalo, as chances de gols foram nulas nos primeiros 15 minutos. Os lances de perigo só apareceram aos 16 com o jovem Alysson. O garoto, que acabara de entrar no lugar de Monsalve, recebeu de Kike, cortou para a perna esquerda e finalizou, exigindo uma ótima defesa com as pontas dos dedos do goleiro.



Com uma posse de bola muito similar entre as equipes, o segundo tempo ficou marcado por pouquíssimas inspirações de ambos os times. Pouquíssimas, mas não inexistentes. Isto porque Dodi, aos 34 minutos, deu brilho ao jogo com um golaço de fora da área. O volante ficou com a sobra da zaga do CSA e finalizou com perfeição na gaveta, sem chances de intervenção. Entretanto, aos 41, Marcelinho aproveitou o cruzamento e chutou fraco, porém certeiro para empatar, E a virada, por incrivel que pareça, veio em uma cobrança de falta perfeita de Brayann aos 46, decretando a derrota tricolor.



A partir de agora, o Tricolor volta às atenções para o Campeonato Brasileiro. O time de Mano Menezes recebe o Santos, na Arena, no domingo, às 16h, em confronto válido pela 7ª rodada do Brasileirão. Atualmente, os gaúchos se encontram na zona de rebaixamento e não vencem a cinco jogos na competição, portanto, torna-se fundamental os três pontos diante dos paulistas.



CSA (3) - Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Betão, Islan e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola (Kevyn) e Brayann; Guilherme Cachoeira (Mercelinho), Silas (Baianinho) e Tiago Marques (Igor Bahia). Técnico: Higo Magalhães.



Grêmio (2) - Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson, Kannemann e Marlon; Dodi (Ronald), Cuellar (Camilo), Edenilson (Cristaldo) e Monsalve (Alysson); Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.



Árbitro - Paulo Cezar Zanovelli.