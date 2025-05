Cléber Xavier aguarda volta de lesionados e festeja semana livre no Santos

O técnico Cléber Xavier estreou pelo Santos com empate contra o CRB e não escondeu a frustração. O novo comandante lamentou a falta de tempo para trabalhar antes do jogo contra o Grêmio, mas não escondeu a ansiedade por ter de volta os jogadores lesionados e pelo tempo livre após o jogo contra o tricolor gaúcho.

"Precisamos trabalhar e melhorar nossos números. Teremos um dia antes do Grêmio. Na semana que vem teremos seis dias para trabalhar e mais opções de jogadores que voltam de lesões. Ganhamos a opção do Mateus Xavier que entrou no jogo e eu gostei. Leo Godoy que entrou também. CRB é um time que tem bom pé, está fazendo um bom trabalho, conseguiu nos empurrar. Essa marcação zonal na média-baixa está melhorando, mas ainda precisa de mais tempo de trabalho. A gente reconhece que precisamos melhorar nossos números defensivos e ofensivos", disse o técnico.

O Santos enfrenta o Grêmio neste domingo (4) e depois só volta a campo na segunda-feira. O time viaja a Porto Alegre para enfrentar os gaúchos, mas depois fica em casa para receber o Ceará na Vila Belmiro, o que maximiza o tempo para Cléber Xavier trabalhar.

A tendência é que Xavier tenha entre cinco e seis trabalhos antes do jogo contra o Ceará. O treinador já quer começar a implementar alguns conceitos de jogo de sua comissão técnica. Além disso, o treinador falou que deve ter a volta de ao menos três desfalques importantes já contra o Grêmio: Soteldo, Thaciano e Gabriel Bontempo. Já Barreal ainda depende de evolução, enquanto Neymar deve ficar mais um tempo afastado.

O Peixe ainda se preocupa com outros dois atacantes: Guilherme e Rollheiser. Enquanto o argentino saiu "muito desgastado", nas palavras de Cléber Xavier, o ponta artilheiro do Paulistão saiu no intervalo com uma lesão muscular e fará exames para entender a gravidade.