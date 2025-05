Corinthians x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter inicia neste final de semana a sequência de quatro jogos como visitante entre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Contra o Corinthians, às 18h30min deste sábado, pela 7ª rodada da competição de pontos corridos, o Colorado vai à Neo Química Arena em busca de uma vaga no G-4. Hoje em 6º, o time do técnico Roger Machado tem nove pontos e seca Fluminense e Cruzeiro, que estão logo a sua frente com dez cada. A transmissão fica por conta do Amazon Prime.

Logo depois do confronto em solo paulista, o Colorado segue rumo para a Colômbia, onde encara o Atlético Nacional pela Libertadores. Depois, vem ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo e fechar a maratona fora de casa no Uruguai, contra o Nacional. A principal ausência é o atacante Rafael Borré, com uma lesão muscular de grau II na coxa esquerda. Por outro lado, Carbonero está de volta e deve ser opção já contra o Timão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians - Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá (Félix Torres), André Ramalho e Angileri; Raniele, Carrillo e Martínez; Breno Bidon, Romero e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Tabata, Wesley e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Felipe Alna Costa de Oliveira. No VAR, estará Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.

Serviço Corinthians x Inter

Local: Neo Química Arena;

Data e hora: sábado (3), às 18h30min;

Transmissão: Amazon Prime.