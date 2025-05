Grêmio x Santos: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio retorna à Arena para encerrar o jejum de seis jogos sem vencer. Neste domingo (4), às 16h, o Tricolor recebe o Santos pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, no primeiro encontro entre Mano Menezes e torcida desde a chegada do novo treinador. Com dois empates e a derrota de quarta para o CSA, pela Copa do Brasil, o comandante ainda não acertou o time e agora volta o foco para a briga contra o Z-4. A transmissão fica por conta da RBS TV e do Premiere.